Virgin Galactic, la société de tourisme spatial qui fait partie du groupe Virgin, du milliardaire Richard Branson, vient d’annoncer qu’elle travaillait avec Rolls-Royce dans le but de développer un avion supersonique destiné aux voyages aériens.

L’entreprise, qui a pour but de proposer tous types de vols (notamment suborbitaux !) au public, a récemment dévoilé le design élégant de son futur jet supersonique. Ce design rappelle l’avion de ligne supersonique franco-britannique Concorde, qui a été retiré au début des années 2000. Par ailleurs, le Concorde utilisait des moteurs d’avion construits par Rolls-Royce. Il s’agissait également d’un avion supersonique qui avait régulièrement transporté des passagers.

Mais Virgin Galactic vise encore plus loin et souhaite aller plus vite (soit à Mach 3 au lieu de Mach 2 pour le Concorde).

Voler à Mach 3

Le jet supersonique est conçu pour voler à trois fois la vitesse du son (à noter que la vitesse du son au niveau de la mer est de 340,29 mètres par seconde), en utilisant une grande structure d’aile triangulaire. Cela correspond à une vitesse de croisière d’environ 3600 km/h, permettant un trajet Paris—New York en moins de 2h. Il est uniquement destiné à transporter entre 9 et 19 passagers et à voler à une altitude d’un peu plus de 18’000 mètres — soit environ deux fois l’altitude de croisière d’un avion de ligne commercial conventionnel. « Nous avons fait de grands progrès jusqu’à présent et nous sommes impatients d’ouvrir une nouvelle frontière vers les voyages à grande vitesse », a déclaré dans un communiqué George T. Whitesides, PDG de Virgin Galactic.

De plus, Virgin Galactic a signé un protocole d’accord non contraignant avec Rolls-Royce pour développer le réacteur du futur avion. « L’équipe va également travailler sur les défis représentés par la gestion thermique, la maintenance, le bruit, les émissions et les questions économiques liées à des vols à haute vitesse de routine », indique Virgin Galactic dans un communiqué.

Selon l’entreprise, le concept a déjà été examiné par la NASA. La prochaine étape consistera donc à travailler avec la Federal Aviation Administration (FAA) pour le certifier pour les vols futurs.

Cette nouvelle survient presque une semaine après que Virgin Galactic ait dévoilé l’intérieur élégant de la cabine de son vaisseau spatial suborbital, nommé SpaceShipTwo, conçu pour transporter des personnes et des charges utiles vers l’espace suborbital (et bien entendu, revenir sur Terre).

Il faut savoir que Virgin Galactic n’est pas la seule entreprise à développer un tel avion supersonique. Un certain nombre d’autres petites entreprises développent des jets similaires et les premiers vols d’essai sont prévus dès 2023.

Source : Virgin Galactic