Le volcan sous-marin le plus actif du nord-ouest du Pacifique serait sur le point d’entrer en éruption

Sous les eaux de l’océan Pacifique, à 480 kilomètres des côtes de l’Oregon, le volcan sous-marin Axial Seamount manifeste une activité intense et est classé comme étant l’un des volcans les plus actifs du nord-ouest du Pacifique. Cette agitation pourrait annoncer une éruption probable d’ici fin 2025, selon les scientifiques. Ils ont cependant affirmé que la structure du sommet montre que la montagne a été formée par de la lave fluide. Au lieu d’une explosion de débris, l’éruption devrait seulement causer une fissure au niveau de la surface. Toutefois, si l’éruption ne devrait provoquer ni tsunami ni séisme, les scientifiques pourront se baser sur les analyses et observations de ce phénomène pour mieux surveiller d’autres volcans potentiellement plus dangereux.

Surveiller un volcan plusieurs mois avant une éruption est généralement difficile. En règle générale, les scientifiques ne sont capables de prévoir une éruption que quelques jours, voire quelques heures à l’avance. Le volcan sous-marin Axial Seamount fait pourtant exception à cette règle. Situé à la jonction de deux plaques tectoniques – la plaque Pacifique et la plaque Juan de Fuca –, il est l’un des volcans les plus scrutés au monde.

Axial Seamount a été découvert à la fin des années 1970 et a enregistré trois éruptions au cours des trente dernières années : en 1998, 2011 et 2015. Les scientifiques mesurent la déformation de sa surface depuis la fin des années 1990 et surveillent de près chaque mouvement du volcan.

Bill Chadwick, professeur de géologie à l’Université d’État de l’Oregon, fait partie des experts qui dirigent les recherches à Axial et a rédigé un rapport complet sur le volcan. « L’Axial est l’un des volcans les plus actifs du Pacifique nord-est, ce que peu de gens savent peut-être, car il est situé sous l’océan », a déclaré Chadwick à Jenn Chávez dans un podcast d’Oregon Public Broadcasting.

Une activité sismique en croissance depuis six mois

Le volcanologue a expliqué que si l’Axial Seamount subit une activité volcanique régulière, ceci s’explique par sa position au-dessus d’une dorsale médio-océanique, où l’apport de magma est particulièrement élevé. Toujours selon Chadwick, à la différence du mont Hood et du mont Saint Helens – des volcans à pentes abruptes de la chaîne des Cascades situés dans le nord-ouest du Pacifique, qui ont tendance à exploser lors des éruptions –, le magma du mont sous-marin Axial s’écoule sous forme de lave fluide.

Cette lave se déverse ensuite sur des pentes douces, à l’instar des volcans d’Hawaï. En 2015, avant la dernière éruption, un gonflement causé par l’accumulation du magma et l’augmentation de la pression a permis à Chadwick et à son équipe de prédire l’éruption.

Depuis 1997, pour mesurer les variations du fond marin, qu’il s’agisse d’une élévation ou d’une baisse, l’équipe de recherche s’est toujours appuyée sur des capteurs de pression de haute précision. Des capteurs de pression alimentés par batterie ont été utilisés sur le volcan. Toutefois, à partir de 2014, ces derniers (et d’autres instruments de mesure) ont été connectés à un câble à fibre optique qui s’étend de Pacific City jusqu’à Axial Seamount. Ce câble, intégré à un observatoire sous-marin, permet de recevoir en temps réel les données des capteurs.

Grâce à ces données, Chadwick et son collègue, le géophysicien Scott Nooner de l’Université de Caroline du Nord, ont pu constater que le taux d’activité sismique d’Axial augmente régulièrement depuis au moins six mois. Selon les chercheurs, le sol autour du mont sous-marin s’est récemment élevé et atteint désormais un niveau proche de celui d’avant l’éruption de 2015. Raison pour laquelle ils estiment qu’une nouvelle éruption aura probablement lieu cette année.

Si cette éruption attendue ne représente pas une menace, notamment pour l’Homme, la surveillance du volcan pourrait permettre aux chercheurs de mieux anticiper des événements volcaniques dangereux. « Nous espérons que les leçons que nous apprenons ici pourront être appliquées aux volcans du monde entier », conclut Chadwick.

Source : Nature