Que feriez-vous si vous saviez combien de temps il vous reste avant que la maladie d’Alzheimer ne se déclare ? Une nouvelle étude de l’Université de Californie, à Berkeley, suggère qu’une des défenses clés contre cette forme courante de démence — pour laquelle il n’existe actuellement aucun traitement — est un sommeil profond et réparateur, et en quantité suffisante.

Les neuroscientifiques Matthew Walker et Joseph Winer de l’université de Berkeley ont trouvé un moyen d’estimer, avec un certain degré de précision, le moment où la maladie d’Alzheimer est la plus susceptible de se manifester chez une personne au cours de sa vie.

« Nous avons découvert que le sommeil est presque comme une boule de cristal qui vous dit quand et à quelle vitesse la maladie d’Alzheimer va se développer dans votre cerveau », a déclaré Walker, professeur de psychologie et de neurosciences à l’université de Berkeley, et auteur principal de l’étude publiée hier dans la revue Current Biology.

« Le bon côté est que nous pouvons faire quelque chose pour y remédier », a-t-il ajouté. « Le cerveau se « nettoie » pendant le sommeil profond, et il est donc possible de « revenir en arrière » en dormant plus tôt dans la vie ».

Walker et ses collègues chercheurs ont comparé la qualité du sommeil nocturne de 32 personnes âgées en bonne santé à l’accumulation dans leur cerveau de la plaque toxique connue sous le nom de bêta-amyloïde, un acteur clé dans l’apparition et la progression de la maladie d’Alzheimer, qui détruit les voies de mémoire et d’autres fonctions cérébrales, et touche plus de 40 millions de personnes dans le monde.

Leurs conclusions montrent que les participants à l’étude qui avaient un sommeil plus fragmenté et moins de sommeil lent sans mouvements oculaires rapides (non-REM ; non-MOR en français), étaient les plus susceptibles de présenter une augmentation de la bêta-amyloïde au cours de l’étude.

Bien que tous les participants soient restés en bonne santé tout au long de la période d’étude, la trajectoire de leur croissance de bêta-amyloïde était en corrélation avec la qualité du sommeil de base. Les chercheurs ont pu prévoir l’augmentation des plaques de bêta-amyloïde, qui sont censées marquer le début de la maladie d’Alzheimer.

« Plutôt que d’attendre qu’une personne développe une démence pendant de nombreuses années, nous sommes en mesure d’évaluer comment la qualité du sommeil prédit les changements des plaques de bêta-amyloïde à plusieurs moments de la vie. Ce faisant, nous pouvons mesurer la vitesse à laquelle cette protéine toxique s’accumule dans le cerveau au fil du temps, ce qui peut indiquer le début de la maladie d’Alzheimer », a déclaré Winer, auteur principal de l’étude et doctorant au Walker’s Center for Human Sleep Science de l’université de Berkeley.

En plus de prédire le temps qu’il faudra probablement pour que la maladie d’Alzheimer se déclare, les résultats renforcent le lien entre un mauvais sommeil et la maladie. Alors que des études précédentes ont montré que le sommeil nettoie en quelques sortes le cerveau des dépôts de bêta-amyloïde, ces nouvelles découvertes identifient le sommeil lent profond non-REM comme la cible de l’intervention contre le déclin cognitif.

Et bien que les tests génétiques puissent prédire la susceptibilité inhérente d’une personne à la maladie d’Alzheimer, et que les tests sanguins procurent un outil de diagnostic, ni l’un ni l’autre n’offrent le potentiel d’une intervention thérapeutique liée au mode de vie, comme le sommeil, soulignent les chercheurs.

« Si un sommeil profond et réparateur peut ralentir cette maladie, nous devrions en faire une priorité majeure », a déclaré Winer. « Et si les médecins connaissent ce lien, ils peuvent interroger leurs patients âgés sur la qualité de leur sommeil et leur suggérer le sommeil comme stratégie de prévention ».

Méthodes et procédures de l’étude

Les 32 participants en bonne santé âgés de 60, 70 et 80 ans qui participent à l’étude sur le sommeil font partie de la Berkeley Aging Cohort Study, dirigée par William Jagust, professeur de santé publique à l’université de Berkeley, également co-auteur de cette étude. L’étude sur le « vieillissement en bonne santé » a été lancée en 2005 grâce à une subvention des National Institutes of Health (NIH).

Pour cette expérience, chaque participant a passé une nuit de huit heures de sommeil dans le laboratoire de Walker tout en subissant une polysomnographie, une batterie de tests qui enregistrent les ondes cérébrales, le rythme cardiaque, les niveaux d’oxygène dans le sang et d’autres mesures physiologiques de la qualité du sommeil.

Au cours de cette étude pluriannuelle, les chercheurs ont suivi périodiquement le taux de croissance de la protéine bêta-amyloïde dans le cerveau des participants en utilisant la tomographie par émission de positrons, ou TEP, et ont comparé les niveaux de bêta-amyloïde des individus à leurs profils de sommeil.

Les chercheurs se sont concentrés sur l’activité cérébrale présente pendant le sommeil profond à ondes lentes. Ils ont également évalué l’efficacité du sommeil des participants à l’étude, qui est définie comme le temps réel passé à dormir, par opposition à l’absence de sommeil au lit.

Les résultats ont confirmé leur hypothèse selon laquelle la qualité du sommeil est un biomarqueur et un prédicteur de la maladie à long terme. « Nous savons qu’il y a un lien entre la qualité du sommeil des individus et ce qui se passe dans le cerveau, en matière de maladie d’Alzheimer. Mais ce qui n’a jamais été testé auparavant, c’est de déterminer si votre sommeil actuel prédit ce qui va vous arriver des années plus tard », a déclaré Winer. « Et c’est la question que nous nous sommes posée ».

Et la réponse a été obtenue : « Mesurer efficacement le sommeil nous aide à voyager dans le futur et à estimer à quel moment de votre vie se situera votre accumulation d’amyloïdes », a déclaré Walker.

Quant aux prochaines étapes, Walker et Winer examinent comment ils peuvent sélectionner les participants à l’étude qui sont à haut risque de contracter la maladie d’Alzheimer et mettre en œuvre des méthodes qui pourraient améliorer la qualité de leur sommeil.

« Notre espoir est que si nous intervenons sur un individu, trois ou quatre ans plus tard, l’accumulation d’amyloïdes ne serait plus à l’endroit prévu, parce que nous aurions amélioré leur sommeil », a déclaré Winer. « En effet, si nous pouvons faire plier la flèche du risque d’Alzheimer en améliorant le sommeil, ce serait une avancée significative et pleine d’espoir ».

Conseils pour améliorer la qualité du sommeil

Maintenez une routine de sommeil régulière, en allant au lit et en vous réveillant à la même heure chaque jour.

Dans le cadre d’une routine nocturne, évitez d’utiliser un ordinateur, votre smartphone et les écrans de télévision au cours de la dernière heure avant de vous coucher, et gardez les téléphones et autres appareils numériques hors de la chambre.

Faites de l’exercice physique pendant la journée.

Exposez-vous à la lumière du jour, en particulier pendant la première moitié de la journée.

Évitez les stimulants, comme la caféine, et les sédatifs, comme l’alcool, plus tard dans la journée.

Si vous ne pouvez pas dormir, sortez du lit et faites une activité relaxante en dehors de la chambre, comme lire avec un éclairage faible. Ne retournez au lit que lorsque vous avez sommeil.

Faites-vous dépister pour l’apnée du sommeil si vous êtes connu pour être un ronfleur et/ou si vous vous sentez excessivement fatigué pendant la journée.

Consultez votre médecin si vous souffrez d’insomnie et renseignez-vous sur la thérapie cognitivo-comportementale de l’insomnie (TCCI).

Article fourni par l’Université de Berkeley, traduit par Julien Claudet de Trust My Science

Source (article scientifique) : Current Biology