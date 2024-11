La sonde Voyager 1 a rétabli la communication avec la Terre après une panne temporaire

Après un bref silence radio, la sonde spatiale Voyager 1 a rétabli la communication avec la Terre en utilisant un système de secours resté inactif depuis 1981. Elle a automatiquement lancé cette procédure après qu’un système de protection contre les pannes a éteint son émetteur radio principal, afin d’économiser de l’énergie. Les ingénieurs cherchent actuellement à identifier l’origine de la panne et espèrent bientôt rétablir le système de communication principal.

Lancé en 1977, Voyager 1 est le premier objet d’origine humaine à se rapprocher des confins du système solaire et à franchir l’héliosphère — la zone d’influence du vent solaire. Il a atteint l’espace interstellaire en 2012 et se situe actuellement à 24 milliards de kilomètres de la Terre, tandis que son jumeau, Voyager 2, y est parvenu en 2018. Malgré son âge avancé et la distance parcourue, la sonde continue de transmettre des données à la Terre. Cependant, ces longues années passées dans l’espace ont des conséquences néfastes sur ses instruments. « Leur âge avancé a entraîné une augmentation de la fréquence et de la complexité des problèmes techniques et de nouveaux défis pour l’équipe d’ingénierie de la mission », explique la NASA dans un article de blog.

Afin de préserver au mieux ses performances et pallier l’affaiblissement de son alimentation, la NASA a par exemple été contrainte d’éteindre 6 de ses 10 instruments depuis 2020. Vers la fin de l’année dernière, la sonde a également rencontré un problème technique majeur lié à son ordinateur de bord et l’empêchant de transmettre des données cohérentes. Après plusieurs mois d’enquête, le problème a finalement été résolu en avril de cette année.

Le 18 octobre dernier, les équipes de la NASA ont identifié un nouveau problème de communication. Après avoir reçu une instruction, le 16 octobre, visant à activer l’un de ses radiateurs, la sonde a momentanément suspendu la communication et a enclenché son système automatique de protection contre les pannes, afin d’économiser de l’énergie. « Alors que Voyager 1 aurait dû disposer d’une puissance suffisante pour faire fonctionner le chauffage, la commande a enclenché le système de protection contre les pannes », explique la NASA.

Un émetteur radio de secours non utilisé depuis 1981

Pour envoyer des instructions à Voyager 1, la NASA utilise le réseau d’antennes radio Deep Space Network (DSN). À chaque instruction envoyée, la sonde doit normalement répondre en transmettant des données techniques, confirmant aux équipes sur Terre que la commande a bien été reçue. Cet aller-retour prend environ deux jours, car il faut près de 23 heures pour que les commandes parviennent jusqu’à la sonde et 23 heures supplémentaires pour que sa réponse parvienne jusqu’à la Terre.

Selon la NASA, l’interruption de la communication semble avoir été provoquée par le système de protection de la sonde contre les pannes. Ce système permet notamment d’économiser de l’énergie en désactivant les instruments non essentiels si l’alimentation électrique est surchargée. Le système anti-pannes a réduit la vitesse de transmission de l’émetteur radio principal (à bande X) de la sonde à cet effet. « Ce mode nécessite moins d’énergie de la part du vaisseau spatial, mais il modifie également le signal en bande X que le Deep Space Network doit écouter », expliquent les chercheurs. Suite à cette procédure, l’équipe a pu détecter un signal plus tard dans la journée du 18 octobre et la communication s’est momentanément stabilisée.

Cependant, dans la journée du 19 octobre, la communication a été complètement suspendue lorsque l’émetteur en bande X a été éteint. La sonde a ensuite basculé vers un second émetteur radio en bande S — une première depuis 1981 —, car il consomme beaucoup moins d’énergie. D’après les ingénieurs, cela pourrait être dû au fait que le système de protection contre les pannes a été sollicité deux fois plus que prévu. Et bien que ces signaux soient nettement plus faibles que ceux en bande X, ils ont tout de même pu être détectés par les capteurs du DSN.

Toutefois, bien que la sonde ait finalement rétablit la communication avec la Terre à l’aide de son second émetteur, l’équipe ne souhaite pas encore prendre le risque d’essayer d’envoyer des instructions en bande X, car cela pourrait activer à nouveau le système de protection contre les pannes. Une instruction en bande S a alors été envoyée le 22 octobre afin de confirmer que l’émetteur fonctionne correctement et la sonde a envoyé sa réponse deux jours plus tard.

En prochaine étape, les ingénieurs de la NASA prévoient d’enquêter sur ce qui a pu activer le système de protection contre les pannes, de sorte à pouvoir rétablir la communication radio par bande X. « L’équipe travaille maintenant à recueillir des informations qui les aideront à comprendre ce qui s’est passé et à ramener Voyager 1 à des opérations normales », indique l’agence. Cela prendra probablement plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant que les opérateurs techniques puissent identifier l’origine du problème.