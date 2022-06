Wingcopter prévoit de déployer 12 000 drones de livraison sur le territoire africain

⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire (après la pub)



Contourner les difficultés des infrastructures routières en Afrique subsaharienne en utilisant la voie des airs, c’est l’idée derrière le déploiement massif de drones prévu par Wingcopter. L’entreprise allemande en mettra pas moins de 12 000 en service en seulement cinq ans.

Cette mise en place résulte d’un accord entre Wingcopter et Continental Drones, une filiale d’Atlantic Trust Holdings basée au Ghana et à Dubaï. Après avoir levé au total près de 60 millions de dollars de fonds, ce contrat va amener l’entreprise à mener l’un des plus grands déploiements de réseaux de drones au monde.

Les drones en question, des Wingcopter 198, sont spécialement conçus pour la livraison. Ils possèdent une envergure de 198 centimètres et la capacité de transporter chacun 6 kg de matériel. Ils ont aussi une fonction de « triple largage », c’est-à-dire qu’ils peuvent effectuer trois livraisons différentes à différents endroits.

L’appareil est propulsé par huit hélices réparties à l’avant et à l’arrière des ailes. Certaines sont dédiées uniquement au décollage vertical et se reconfigurent ensuite pour adopter une position plus aérodynamique en vol. Lorsqu’ils doivent mener à bien une livraison, ces drones effectuent un vol stationnaire au-dessus de la zone ciblée, puis descendent le colis au sol. Ils ont une vitesse de croisière de 100 km/h et une portée qui peut aller jusqu’à 110 km de distance, dans des conditions climatiques variées. Ils sont optimisés pour un bon niveau d’autonomie afin d’effectuer les livraisons « par eux-mêmes ». Cependant, une station de contrôle est aussi prévue, qui permettrait à un opérateur humain de gérer jusqu’à 10 drones simultanément.

Les entreprises prévoient donc de déployer 12 000 de ces machines dans 49 pays de l’Afrique subsaharienne, sur les cinq prochaines années. Si l’Afrique est particulièrement ciblée pour cette grande opération, c’est en raison de ses infrastructures de transport souvent peu commodes pour se déplacer rapidement au sol. « Ces réseaux amélioreront considérablement la fiabilité et l’efficacité des chaînes d’approvisionnement existantes, mais contribueront également à en créer de toutes nouvelles », affirme ainsi Wingcopter dans un communiqué.

Livrer dans des zones difficiles d’accès

D’ailleurs, la piste des véhicules aériens à décollage vertical est déjà explorée en Afrique, puisqu’elle permet également d’utiliser la voie des airs sans nécessiter la construction d’infrastructures imposantes comme des aéroports. L’année dernière, une start-up avait notamment proposé un véhicule en forme d’oiseau, appelé Macrobat. Wingcoper explique que ce réseau de livraison par drones pourrait être utilisé pour livrer rapidement des médicaments, des échantillons de laboratoire, des vaccins, et différentes marchandises de la vie quotidienne vers des endroits reculés. Le projet toucherait donc, selon les entreprises qui le portent, à des enjeux économiques, mais également de santé publique.

« Avec Wingcopter, nous engageons à accélérer le développement et l’intégration économique de l’Afrique en permettant la création de réseaux de livraison basés sur des drones à travers le continent », souligne Alexander Asiedu, fondateur de Continental Drones et président d’Atlantic Trust Holding. « Grâce à notre longue expérience commerciale sur le terrain et à la technologie de drone de pointe de Wingcopter, ces réseaux offrent une réelle chance d’alimenter le développement économique et d’aider à améliorer les moyens de subsistance de millions de personnes. Les nations africaines font preuve d’un véritable leadership en mettant en œuvre cette technologie de pointe pour le bien de leur population et des générations à venir ».

Vidéo de présentation des drones :

Source : Wingcopter