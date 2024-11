13 des 43 singes qui se sont échappés du centre de recherche en Caroline du Sud sont toujours en cavale

Le 6 novembre, le département de police de Yemassee en Caroline du Sud a été alerté suite à l’évasion de 43 macaques rhésus du laboratoire de recherche Alpha Genesis, situé à environ 100 km de Charleston. Après avoir mobilisé des ressources pour intensifier les recherches, 30 macaques ont été capturés, tandis que 13 demeurent encore en fuite. Les habitants ont été priés de verrouiller portes et fenêtres en attendant que les autorités locales parviennent à ramener tous les animaux dans leur enclos.

À la suite de la fuite des 43 macaques rhésus femelles de leur enclos mercredi dernier, le département de police de Yemassee ainsi que les employés du laboratoire Alpha Genesis ont immédiatement lancé les recherches. Différents moyens ont été déployés — caméras thermiques, pièges, appâts — pour localiser et capturer les animaux en fuite. Selon l’Associated Press, vendredi, la plupart des macaques ont été repérés près de la clôture extérieure du complexe, où certains semblaient « crier » en direction de leurs congénères restés à l’intérieur. Les employés ont alors utilisé des friandises pour les appâter et faciliter leur capture.

En début de semaine, l’équipe est parvenue à capturer 30 des 43 singes évadés. Examinés par des vétérinaires, ils ont été déclarés en bonne santé malgré leur escapade. Quant aux 13 jeunes femelles restantes, elles auraient été aperçues dans la zone boisée bordant le complexe. « Les efforts pour récupérer tous les singes se poursuivront aussi longtemps qu’il le faudra », a déclaré un porte-parole d’Alpha Genesis.

Le T-Shirt qui respire :

Arborez un message climatique percutant 🌍



Les habitants toujours inquiets

Charlotte Murray, propriétaire d’une entreprise à Yemassee, a exprimé ses préoccupations face à cette situation inédite. Elle a confié au Daily Mail : « Le centre gère généralement bien les évasions, mais c’est la première fois que je me souviens qu’ils demandent aux gens de garder les portes et les fenêtres verrouillées. C’est un changement radical ». Cependant, le Dr Greg Westergaard, PDG d’Alpha Genesis, assure que les singes ne présentent aucun risque pour la santé publique. Selon lui, ces macaques (qui n’ont cependant pas été testés) sont trop jeunes pour porter des maladies.

En attendant que les derniers singes soient capturés, les autorités locales ont mis en garde la population contre toute approche et exhortent chacun à continuer de verrouiller portes et fenêtres pour éviter tout incident. La police a également conseillé aux habitants de ne pas utiliser de drones pour tenter de localiser les animaux, car, lors des premières recherches, un engin télécommandé a effrayé un singe, compliquant ainsi sa capture.