43 macaques rhésus se sont échappés d’un centre de recherche en Caroline du Sud

Dans la paisible ville de Yemassee, en Caroline du Sud, l’ordinaire a laissé place à l’inquiétude dimanche dernier. 43 macaques rhésus, décrits comme « craintifs », se sont échappés d’un laboratoire de recherche biomédicale, déclenchant une opération de recherche d’envergure.

Selon les autorités, les primates ont fui du centre de recherche d’Alpha Genesis vers 13 heures. Malgré le déploiement d’équipes du laboratoire et de la police, ils demeurent introuvables. Le département de police de Yemassee précise que les macaques sont de jeunes femelles mesurant entre 48 et 53 cm et pesant environ 3,2 kg. L’évasion aurait eu lieu après qu’un employé a oublié de fermer correctement l’enclos extérieur du complexe d’Alpha Genesis, surnommé par les habitants locaux la « Monkey Farm ».

Alpha Genesis abrite près de 6 700 primates, selon une enquête fédérale réalisée en mai. L’entreprise est également responsable de la gestion d’une colonie de 3 500 macaques rhésus sur l’île Morgan, au large de l’île Coosaw, dans le cadre d’un contrat fédéral.

Greg Westergaard, PDG d’Alpha Genesis, a qualifié l’évasion de « frustrante ». Dans une déclaration à BBC, il a expliqué : « C’est vraiment comme suivre le leader. Vous en voyez un partir, et les autres suivent. C’était un groupe de 50 individus, 7 sont restés sur place et 43 se sont précipités vers la porte ». Généralement, l’entreprise parvient à gérer les évasions rapidement sur place, mais cette fois, les macaques se sont aventurés hors du site. Actuellement, ils pourraient se trouver dans la région de Lowcountry, nécessitant l’intervention de la police locale.

Le chef du département de police de Yemassee, Gregary Alexander, a expliqué que des pièges ont déjà été mis en place autour de la zone. Un groupe de professionnels équipés de caméras thermiques a également été mobilisé pour effectuer les recherches.

Bien que les singes ne soient pas infectés par une quelconque maladie, les chercheurs d’Alpha Genesis et la police ont recommandé aux habitants de ne pas s’approcher des primates et de verrouiller les portes et les fenêtres de leurs habitations. « Ils sont inoffensifs, mais un peu nerveux », a déclaré Alexander à l’Associated Press. Il a ajouté : « Les dresseurs les connaissent bien et peuvent généralement les récupérer avec des fruits ou une petite friandise ».

Un historique de problèmes de sécurité ?

Il ne s’agit pas de la première évasion impliquant le centre Alpha Genesis. En 2014, 26 primates s’étaient échappés du complexe. Deux ans plus tard, l’incident s’était reproduit, avec l’évasion de 19 autres singes. Les recherches ont duré six heures avant que les primates ne soient tous récupérés.

En 2018, l’USDA a infligé une amende de 12 600 dollars à l’entreprise après l’évasion d’une dizaine de macaques et un autre incident impliquant de la maltraitance. Les documents des autorités fédérales ont fait état d’enclos mal sécurisés et de la déshydratation de nombreux primates.