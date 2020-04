359 Partages











Depuis son lancement il y a 30 ans, le télescope Hubble a effectué plus de 1,4 million d’observations. Grâce à cet engin spatial, plus de 16’000 articles scientifiques ont été publiés, faisant de lui l’un des instruments scientifiques les plus productifs jamais construits. Il génère en effet environ 10 téraoctets de nouvelles données chaque année. À l’occasion de son 30e anniversaire (le 24 avril 2020), la NASA a mis en place une nouvelle fonctionnalité sur le site web du télescope : la possibilité de visionner ce que l’appareil a capturé le jour de votre anniversaire.

Pour l’utiliser, c’est extrêmement simple : rendez-vous sur le site officiel du télescope, puis choisissez votre mois et jour de naissance. Si vous avez de la chance, vous tomberez peut-être sur l’une des merveilles qu’Hubble a dénichées dans l’univers… L’année du cliché et le nom de l’objet céleste sont précisés à l’écran, et accompagnés d’un court texte explicatif. Vous avez ici la possibilité de partager le cliché sur les réseaux sociaux. Si vous cliquez sur le lien « More info », vous serez redirigé vers une page d’informations plus exhaustive, décrivant l’image. Vous aurez également la possibilité de la télécharger en plusieurs formats et dimensions.

30 ans de découvertes à contempler

Le 24 avril 1990, Hubble est envoyé dans l’espace à bord de la navette Discovery. Fruit d’un partenariat entre la NASA et l’ESA, il s’agit du premier grand télescope optique à être placé dans l’espace. Il tient son nom d’un célèbre astronome, Edwin Hubble, qui utilisa le plus grand télescope de son époque, dans les années 1920, à l’observatoire du mont Wilson en Californie, afin de découvrir de nouvelles galaxies.

Vous voulez éliminer toutes les pubs du site tout en continuant de nous soutenir ? C'est simple, il suffit de s'abonner ! J'EN PROFITE 🎁🏡 60% de rabais pour vous occuper durant ce confinement ! Code : restonscheznous 🏡🎁

🚨 L'offre expire le 30 avril ! 🚨 Vous aimez notre travail ? Lisez cela avant de terminer l'article : Trust My Science est un magazine indépendant tenu par des passionnés et des scientifiques. Nous travaillons jour et nuit pour vous donner le meilleur malgré des moyens plus limités que certains gros journaux payants et soutenus par différentes organisations. Nous souhaitons préserver cette indépendance et gratuité pour conserver une neutralité sans faille et permettre un partage scientifique gratuit. C'est pourquoi nous proposons à nos lecteurs un abonnement de soutien , et en contre partie, aucune publicité ne s'affichera pour ces derniers. Êtes-vous intéressé(e) à soutenir le savoir gratuit et la promotion des sciences ? ➡️ JE M'ABONNE GRATUITEMENT ! ⬅️ 🎁🏡 On pense à vous occuper durant ce confinement, avec un mois d'abo offert ! Code : restezchezvous 🏡🎁

🚨 L'offre expire le 30 avril ! 🚨

Situé au-dessus des distorsions de notre atmosphère et loin de toute pollution lumineuse, l’engin dispose d’une vue imprenable sur l’Univers. Ce qui a permis aux scientifiques d’explorer les étoiles et planètes les plus éloignées de notre système solaire. Depuis sa mise en orbite, il a bénéficié de cinq missions d’entretien.

Toujours dans le cadre des 30 ans du télescope, la NASA a réalisé un album de 30 images (à consulter sur FlickR) — soit un cliché par année d’activité — sélectionnées parmi les plus beaux clichés pris par Hubble. Certaines images sont déjà très célèbres et apparaissent régulièrement dans des ouvrages thématiques ou toutes sortes de médias. Les plus passionnés d’entre vous parcourront également avec plaisir le recueil concocté par l’agence spatiale, retraçant ces 30 années de découvertes en 13 sujets particulièrement significatifs et marquants dans l’histoire de l’astronomie.

Un véritable pilier de l’astronomie

Un mois après son lancement, le 20 mai 1990, Hubble capture sa toute première image, qui était essentiellement destinée à focaliser le télescope. Elle a servi en outre à démontrer la qualité de la résolution par rapport à celle des observatoires terrestres.

Cliquez ici pour supprimer les publicités.

Mais le mois suivant, la NASA doit faire face à un imprévu : le miroir principal de Hubble présentait une imperfection (une aberration sphérique), qui affectait la clarté des images du télescope. La courbure du miroir était éteinte de 2 microns, soit 1/50e de la largeur d’un cheveu humain, rendant les images légèrement floues. Le remplacement du miroir étant peu pratique, les ingénieurs ont finalement mis au point des instruments destinés à corriger le défaut du miroir, qui furent installés sur Hubble lors d’une mission spatiale en 1993.

En octobre 1990, Tod Lauer, du National Optical Astronomy Observatory à Tucson, publie le premier article scientifique réalisé à partir des observations de Hubble, autour d’un trou noir. Dès lors, les découvertes s’enchaînent, parmi lesquelles : une mesure précise de la distance qui nous sépare du Grand Nuage de Magellan (en janvier 1991), les premières images de Jupiter (en mai 1991), une détermination plus précise de l’âge de l’univers (en juin 1993), la confirmation de l’existence de trous noirs supermassifs (en mai 1994), des détails concernant Titan et Europe (en 1994 et 1995), une image profonde de l’univers (en 1996), des détails de la surface de Pluton (en 1996), et ainsi de suite…

Sur le même sujet : Une image époustouflante prise par Hubble révèle les détails inédits d’une étoile mourante !

Conçu à l’origine pour « passer au moins une quinzaine d’années dans l’espace » d’après la NASA, on peut aujourd’hui affirmer que Hubble a pleinement rempli sa mission… Il a permis aux scientifiques du monde entier d’en apprendre tellement plus sur le développement des galaxies, sur les trous noirs, sur la naissance des étoiles et sur la composition atmosphérique de certaines planètes. En d’autres termes, les observations de Hubble ont fondamentalement changé notre perception de l’univers.

Aujourd’hui, l’engin est vieillissant et plus aucune mission de maintenance ne sera organisée pour réparer d’éventuels dysfonctionnements. Une équipe dédiée travaille toutefois à le maintenir fonctionnel aussi longtemps que possible, et peut-être que Hubble nous gratifiera ainsi encore quelques années de formidables images…

Source : NASA