575 Partages











Il y a quelques semaines, un adolescent écossais de 17 ans a développé des troubles visuels ayant conduit jusqu’à sa cécité. Le diagnostic posé par les médecins indique une neuropathie optique d’origine nutritionnelle. En effet, le garçon ne se nourrissait que de « malbouffe » et présentait plusieurs carences alimentaires importantes. Dans l’étude de cas associée, des médecins expliquent comment certaines carences vitaminiques peuvent entraîner une cécité définitive.

Une mauvaise alimentation a rendu aveugle un adolescent anglais. Le garçon — appelé Jasper pour des raisons d’anonymat — a d’abord rendu visite à son médecin de famille, se plaignant de fatigue. Il était alors âgé de 14 ans. Les tests ont montré qu’il était anémique, avec de faibles taux de vitamine B12. Il avait également très peu d’appétit, mais ne présentait aucun problème de santé.

Son médecin de famille lui a administré des injections de vitamine B12 et lui a donné des conseils pour améliorer son alimentation. Mais à l’âge de 15 ans, il avait commencé à développer une perte auditive et avait des problèmes de vision. Il a été dirigé vers un spécialiste des oreilles, du nez et de la gorge et a été examiné par un ophtalmologiste, mais aucune cause n’a été trouvée.

À l’âge de 17 ans, sa vision s’était détériorée, allant jusqu’à la cécité. Il a été transféré à l’hôpital Bristol Eye après avoir consulté un spécialiste en neuro-ophtalmologie. Une neuropathie optique (lésion du nerf optique) a été diagnostiquée. D’autres tests ont révélé que la cause était nutritionnelle.

Une neuropathie optique d’origine nutritionnelle

Il souffrait de plusieurs carences en micronutriments, notamment de faibles taux de vitamine B12 (ses injections de vitamine B12 s’étaient arrêtées), de vitamine D, de cuivre et de sélénium ainsi que de fortes concentrations de zinc. Sa densité minérale osseuse était également très faible — probablement en raison de sa faible teneur en vitamine D.

Jasper a avoué qu’il lui était difficile de manger depuis l’école primaire et qu’il ne supportait pas certaines textures d’aliments (encore appelé trouble de restriction ou évitement de l’ingestion des aliments, ou ARFID). Il mangeait chaque jour une portion de chips et de frites, et grignotait du pain blanc, des tranches de jambon et des saucisses. Bien que des suppléments nutritionnels aient été administrés pour traiter ses carences, sa vue ne s’est pas améliorée.

Cliquez ici pour supprimer les publicités.

Dans l’étude de cas, publiée dans la revue Annals of Internal Medicine, les chercheurs ont conclu que le régime de Jasper et son apport limité en vitamines et minéraux nutritionnels ont entraîné l’apparition d’une neuropathie optique nutritionnelle. C’est une complication rare mais grave de plusieurs types de carences nutritionnelles.

Sur le même sujet : Lentilles de contact sous la douche : un britannique devient borgne

Troubles visuels et cécité : des conséquences fréquentes de fortes carences en vitamines et minéraux

Les carences en vitamine B1 (thiamine), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B3 (niacine), vitamine B6 (pyridoxine), vitamine B9 (acide folique), vitamine B12 (cobalamine), en fer, calcium, magnésium et cuivre sont toutes connues pour causer une neuropathie optique et sont facilement diagnostiquées à tort comme d’autres troubles si le médecin n’a pas les antécédents alimentaires du patient. La condition est réversible si traitée dès le début. Mais si elle n’est pas traitée, cela peut entraîner des dommages structurels permanents au nerf optique et conduire à la cécité, ce qui s’est produit dans le cas de Jasper.

Vous voulez éliminer toutes les pubs du site tout en continuant de nous soutenir ? C'est simple, il suffit de s'abonner ! J'EN PROFITE 40% de rabais pour les 50 premiers ! Code : 0pub40pourcent Vous aimez notre travail ? Lisez cela avant de terminer l'article : Trust My Science est un magazine indépendant tenu par des passionnés et des scientifiques. Nous travaillons jour et nuit pour vous donner le meilleur malgré des moyens plus limités que certains gros journaux payants et soutenus par différentes organisations. Nous souhaitons préserver cette indépendance et gratuité pour conserver une neutralité sans faille et permettre un partage scientifique gratuit. C'est pourquoi nous proposons à nos lecteurs un abonnement de soutien, et en contre partie, aucune publicité ne s'affichera pour ces derniers. Êtes-vous intéressé(e) à soutenir le savoir gratuit et la promotion des sciences ? JE SOUTIENS POUR 1.5€ ! Rabais à vie pour les 30 premiers ! (sur abonnement mensuel). Code : soutienmensuel

Les carences nutritionnelles sont très courantes et touchent environ 2 milliards de personnes dans le monde. Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, la pauvreté et une alimentation insuffisante sont les principales causes des carences en micronutriments, mais de telles carences existent aussi dans des pays à revenu élevé, tel que le Royaume-Uni, où ils sont généralement causés par une malabsorption, par des drogues ou un régime alimentaire médiocre — parfois associé à l’alcoolisme ou au tabagisme (ou les deux).

Les causes purement alimentaires sont rares dans les pays développés, bien qu’une faible tendance à manger chez les enfants puisse prédire cette même faiblesse chez les adultes et les carences nutritionnelles plus tard dans la vie. En outre, les tendances récentes de la consommation alimentaire pourraient entraîner une plus grande fréquence de neuropathie optique nutritionnelle.

Par exemple, la consommation généralisée de « junkfood » aux dépens d’aliments plus nutritifs et la popularité croissante du végétalisme peut entraîner des carences en vitamine D et B12, car le poisson, la viande, les œufs et les produits laitiers sont les principales sources alimentaires de ces vitamines. Sans suppléments nutritifs ni aliments enrichis, un véganisme strict peut entraîner une cécité irréversible.

Sources : Annals of Internal Medicine