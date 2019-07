La douche quotidienne est généralement un moment de détente sans risque pour la plupart des gens. Mais pour les porteurs de lentilles de contact, il peut en être tout autrement. C’est notamment le cas pour un britannique de 29 ans qui se douchait régulièrement en gardant ses lentilles, jusqu’à ce que cette pratique entraîne l’infection de son œil droit, le laissant borgne, malgré les traitements et opérations pratiqués par la suite.

Nick Humphreys, 29 ans, de Shropshire (Angleterre), garde généralement ses lentilles de contact sous la douche, sans savoir que cette pratique peut accroître le risque d’infections oculaires. En 2018, il a contracté la kératite à Acanthamoeba, une infection parasitaire rare de la cornée. « Si j’avais su à quel point il était dangereux de porter des lentilles de contact sous la douche, je ne les aurais jamais demandées à mon médecin » déclare Humphreys.

Lentilles de contact et eau : un risque d’infection oculaire plus élevé

L’Acanthamoeba est une amibe unicellulaire que l’on trouve couramment dans l’eau, le sol et l’air, selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Les porteurs de lentilles courent le risque de contracter cette infection s’ils adoptent certaines pratiques, telles que le nettoyage des lentilles avec de l’eau du robinet, la nage ou la douche en gardant leurs lentilles.

Cette amibe a une affinité particulière pour les surfaces des lentilles de contact, ce qui signifie que les lentilles peuvent être « un véhicule pour l’hébergement et la transmission de micro-organismes à l’œil » écrivent les auteurs d’un article de 2010 sur le sujet publié dans la revue Journal of Optometry.

Mais quand Humphreys a commencé à porter des lentilles en 2013 afin de pouvoir faire du sport sans lunettes, il n’était pas conscient de ce risque sous la douche. Il prenait souvent sa douche avec ses lentilles de contact après une séance d’entraînement matinale. « Je n’y pensais pas du tout à l’époque. On ne m’a jamais dit de ne pas porter de lentilles de contact sous la douche. Il n’y a pas d’avertissement sur l’emballage, et mes opticiens n’ont jamais mentionné de risque ».

De la kératite infectieuse à la cécité

Après avoir reçu un diagnostic de kératite à Acanthamoeba au début de 2018, des gouttes pour les yeux lui ont été administrées pour l’infection, mais quelques mois plus tard, il est soudainement devenu aveugle de l’œil droit. Il lui a été ensuite prescrit un médicament plus puissant, qui devait être appliqué sur ses yeux toutes les heures, même la nuit. Humphreys est resté confiné chez lui et ressentait une douleur intense à l’œil droit.

Sur le même sujet : Des lentilles de contact qui se teintent en fonction de la luminosité

Our fantastic Fight for Sight supporter, Nick Humphreys, is raising awareness of the need for correct contact lens care and clearer information on contact lens packaging, after losing his sight in one eye to Acanthamoeba keratitis: https://t.co/ooUYXWlyYF #ContactLenses #AK — Fight for Sight (@fightforsightUK) July 9, 2019

Vous voulez éliminer toutes les pubs du site tout en continuant de nous soutenir ? C'est simple, il suffit de s'abonner ! J'EN PROFITE 40% de rabais pour les 50 premiers ! Code : 0pub40pourcent Vous aimez notre travail ? Lisez cela avant de terminer l'article : Trust My Science est un magazine indépendant tenu par des passionnés et des scientifiques. Nous travaillons jour et nuit pour vous donner le meilleur malgré des moyens plus limités que certains gros journaux payants et soutenus par différentes organisations. Nous souhaitons préserver cette indépendance et gratuité pour conserver une neutralité sans faille et permettre un partage scientifique gratuit. C'est pourquoi nous proposons à nos lecteurs un abonnement de soutien, et en contre partie, aucune publicité ne s'affichera pour ces derniers. Êtes-vous intéressé(e) à soutenir le savoir gratuit et la promotion des sciences ? JE SOUTIENS POUR 1.5€ ! Rabais à vie pour les 30 premiers ! (sur abonnement mensuel). Code : soutienmensuel

« J’avais trop mal aux yeux et le seul moment où je partais était pour me rendre à l’hôpital » . Il subit plus tard deux opérations de l’œil droit, la première pour renforcer les tissus de la cornée et le second pour protéger la cornée avec une greffe de tissu provenant d’un placenta fœtal. Cette procédure est connue sous le nom de greffe de membrane amniotique. Bien que son infection soit résolue, Humphreys reste aveugle de l’œil droit.

Il devrait subir une greffe de cornée en août. Cette opération remplace le tissu cornéen endommagé par du tissu cornéen sain provenant d’un donneur décédé. Humphreys collabore maintenant avec l’association de bienfaisance Fight for Sighth afin de sensibiliser le public aux risques de se doucher ou de nager avec des lentilles de contact. « Il est crucial que les gens sachent que c’est une réalité et que cela peut arriver, à cause de quelque chose d’aussi simple que de prendre une douche » conclut Humphreys.