Les agents IA menacent de chambouler Internet et de rebattre les cartes de l’économie numérique

Alors que l’intelligence artificielle générative continue son essor rapide, 2025 pourrait être l’année charnière de l’émergence des agents IA. Contrairement aux assistants IA classiques, ces systèmes autonomes ne se contentent plus d’exécuter des tâches sur demande : ils anticipent les besoins, explorent des bases de données complexes, synthétisent l’information et produisent du contenu sans que des requêtes intermédiaires leur soient formulées. Une avancée susceptible de transformer en profondeur l’écosystème numérique et l’économie mondiale. Selon plusieurs experts, l’impact de cette mutation pourrait être considérable, jusqu’à remettre en question la structure même d’Internet et fragiliser les entreprises technologiques aujourd’hui dominantes, sans oublier les médias en ligne, qui subissent déjà de graves répercussions.

L’intelligence artificielle est aujourd’hui l’un des domaines technologiques à plus forte croissance. L’évolution des modèles avancés laisse entrevoir des transformations majeures, notamment sur le marché du travail, où les suppressions de postes à grande échelle semblent inévitables. En janvier dernier, Sam Altman, PDG d’OpenAI, évoquait l’arrivée imminente des agents IA autonomes, capables d’exécuter des tâches complexes sans supervision humaine. Si cette prédiction se confirme, l’impact sur l’emploi pourrait être profond.

Les grandes institutions financières s’adaptent déjà à cette évolution. Par exemple, Goldman Sachs a récemment intégré un assistant IA génératif à ses opérations bancaires, avec l’ambition de développer, à terme, des agents capables de rivaliser avec ses employés les plus qualifiés.

À Singapour, la banque DBS prévoit la suppression de 4 000 postes sur trois ans, une conséquence directe de l’automatisation croissante des services financiers. Face à cette transformation, certains observateurs adoptent un regard optimiste. Le cofondateur du fonds américain de capital risque Andreessen Horowitz, Marc Andreessen, estime que l’IA pourrait induire une baisse généralisée des salaires et ouvrir la voie à une nouvelle prospérité économique. « L’IA fera chuter les salaires, et c’est une étape nécessaire », affirmait-il. Une vision largement contestée dans les milieux académiques et technologiques.

Vers un contrôle inédit de l’accès à l’information

Dans une analyse relayée par Business Insider, Mark Shmulik et Nikhil Devnani, analystes chez Bernstein, dressent un constat sans appel : « Si les agents IA atteignent un haut niveau de performance, Internet tel que nous le connaissons pourrait disparaître ».

En effet, au lieu de naviguer sur des sites ou d’utiliser des applications, les utilisateurs pourraient déléguer ces actions à des agents numériques capables d’agréger, d’analyser et de synthétiser les informations en un instant. Cette intermédiation pourrait rendre obsolète l’usage des moteurs de recherche traditionnels et menacer de nombreuses plateformes en ligne.

Un tel changement offrirait néanmoins des avantages notables aux consommateurs. Plutôt que de comparer manuellement les prix d’un trajet en covoiturage, un agent IA pourrait très rapidement sélectionner l’option la plus avantageuse. Toutefois, cette automatisation pose aussi une question fondamentale : en centralisant l’accès aux données et aux services, ces agents conféreraient un pouvoir inédit à leurs concepteurs, devenant ainsi les nouveaux gardiens du web et de l’économie numérique.

Une mutation déjà amorcée

Si ces scénarios paraissent prospectifs, les premières initiatives en ce sens sont déjà en cours. OpenAI teste actuellement Operator, un outil exploitant un navigateur web pour effectuer des tâches telles qu’organiser des voyages ou effectuer des achats (pour le moment). Google, de son côté, développe Project Mariner, un agent IA également capable de naviguer sur Internet pour automatiser certaines tâches administratives.

L’histoire des technologies montre toutefois que les tendances ne suivent pas toujours les trajectoires prévues. Des innovations concurrentes, comme les interfaces cerveau-machine développées par Neuralink – la société d’Elon Musk, pourraient à leur tour redessiner les usages de l’intelligence artificielle.

Une certitude demeure : l’essor imminent des agents IA place l’économie numérique dans une phase incertaine. « Il n’y a nulle part où se cacher », avertissent Devnani et Shmulik. Ce réalignement des forces, combiné à la progression rapide de l’automatisation, pourrait bien inaugurer une refonte profonde du paysage économique numérique, à rebours de l’utopie prônée par Andreessen.