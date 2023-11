Altman : spéculations autour de son licenciement d’OpenAI et nouveau poste chez Microsoft

Quelques jours après son licenciement, l’attention est toujours portée sur Sam Altman, le désormais « ex-PDG » d’OpenAI. Son départ a suscité de nombreuses réactions, notamment en raison des tournures que l’histoire a prises. En effet, initialement, OpenAI envisageait de le réembaucher, mais a finalement décidé de rompre définitivement les liens… avant que Microsoft ne décide de l’accueillir dans ses rangs.

Compte tenu de la position éminente de Sam Altman au sein d’OpenAI, le public est toujours sous le choc après l’annonce de son licenciement brutal par le conseil d’administration samedi dernier. Mais face à la pression des investisseurs — dont probablement Microsoft — et à un risque de débrayage d’une partie du personnel, le conseil est revenu sur sa décision. Des discussions ont alors été entamées pour envisager le retour d’Altman au poste de PDG.

Malgré les négociations, il a été finalement décidé que le cofondateur d’OpenAI sera remplacé par Emmett Shear, l’ancien PDG et co-fondateur de la plateforme de streaming Twitch. Il est donc désormais le PDG par intérim pour succéder à Mira Murati, qui avait temporairement pris la relève après le départ d’Altman.

Des divergences en interne ?

La véritable raison derrière le licenciement de Sam Altman demeure un mystère. L’annonce officielle d’OpenAI sur son blog indique seulement qu’Altman « n’avait pas toujours été franc dans ses communications », sans fournir plus de détails. Pour un PDG qui a propulsé son entreprise au rang des géants technologiques en quelques années, cette explication semble insuffisante, voire illogique pour beaucoup.

Des médias de renom, tels que CNN, cherchent à éclaircir les véritables motifs de ce renvoi. Pour mieux comprendre, il est important de se rappeler qu’OpenAI a débuté en tant qu’organisation à but non lucratif. Toutefois, en 2019, trois de ses cofondateurs, dont Sam Altman, Greg Brockman et Ilya Sutskever ont lancé OpenAI LP, une branche commerciale au sein d’OpenAI. Cette entité est à l’origine de projets de recherche majeurs en IA, y compris les modèles GPT-3 et GPT-4, et a connu un franc succès financier. Sam Altman est reconnu comme étant derrière la réussite de l’entreprise. Cependant, cela a également attiré la pression des investisseurs qui veulent voir des retours sur investissement rapides. C’est ce qui a probablement poussé Altman à accélérer l’innovation et la génération de profits.

Parallèlement, une faction de décideurs au sein d’OpenAI préconisait une approche plus prudente, considérant la stratégie d’Altman comme trop risquée en matière d’éthique et de sécurité. Selon les analyses, c’est donc cette divergence d’opinions qui a été la véritable cause du licenciement d’Altman, et le cofondateur Ilya Sutskever semble avoir été le principal décideur.

Microsoft récupère Altman et Greg Brockman

Outre Sam Altman, Greg Brockman, l’un des cofondateurs d’OpenAI, a aussi été évincé du conseil d’administration. Ce dernier, en revanche, a été retenu pour continuer de travailler au sein de l’entreprise. Cependant, en signe de solidarité avec l’ancien PDG, Brockman a choisi de démissionner.

À la surprise générale, Microsoft a rapidement embauché ces deux anciens employés d’OpenAI. Ils seront à la tête d’une nouvelle équipe dédiée à la recherche avancée en IA. Cette annonce a été faite par Satya Nadella, le président de Microsoft, sur la plateforme X. Il a déclaré : « Nous sommes également très heureux d’annoncer que Sam Altman et Greg Brockman, ainsi que d’autres collègues, rejoindront Microsoft pour diriger une nouvelle équipe de recherche sur l’IA avancée. Nous sommes impatients d’agir rapidement pour leur fournir les ressources nécessaires à leur réussite ». Dans sa déclaration, Nadella a également affirmé que le partenariat entre Microsoft et OpenAI resterait en vigueur.