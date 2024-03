Première : Amazon met en service des robots humanoïdes dans l’un de ses entrepôts

Depuis la création d’Amazon Robotics, sa division spécialisée en robotique, Amazon a déployé des centaines de milliers de robots dans ses entrepôts. L’automatisation est devenue une pierre angulaire de ses stratégies d’amélioration continue, que ce soit pour le traitement des commandes, la sécurité, le processus de stockage ou les autres opérations de la chaîne de valeur. Si le leader de l’e-commerce a toujours privilégié les bras robotiques et les véhicules autonomes, ce n’est que récemment qu’il s’est tourné vers les robots humanoïdes. Cette fois cependant, Amazon ne s’est pas appuyé sur sa branche dédiée à la robotique, mais sur un partenariat avec la société Agility Robotics.

Digit est un robot humanoïde sur lequel Agility Robotics travaille avec acharnement depuis plusieurs années. En 2019, il a participé à un projet pilote chez Ford pour explorer la possibilité d’une livraison autonome de colis à domicile. Cependant, le projet n’a pas atteint ses objectifs à long terme et a été suspendu.

Par suite, Digit a été déployé dans un entrepôt gérant les commandes pour Spanx, une marque de vêtements pour femmes, avant d’entamer une collaboration avec Amazon. Depuis quelques mois, le géant de l’e-commerce teste donc les robots Digit au sein de l’un de ses entrepôts situés près de Seattle. Récemment, Agility Robotics a partagé des images illustrant l’activité de Digit dans ce cadre.

Amazon affirme que l’intégration de ces robots ne va pas nécessairement conduire au licenciement de travailleurs humains. D’après l’entreprise, l’idée est uniquement de les assister, de leur épargner des tâches répétitives et surtout de réduire les risques d’accident dans les entrepôts. Par ailleurs, jusqu’ici, Amazon aurait déjà déployé 750 000 robots (non humanoïdes) dans ses installations. Il se pourrait donc que l’ajout de Digit soit une simple extension de sa stratégie d’automatisation.

Transporter des bacs, encore et encore

La fonction de Digit dans cet entrepôt d’Amazon est relativement simple : il est chargé de retirer des bacs vides d’une étagère et de les transporter jusqu’à un convoyeur. Le robot de 175 cm de haut répète continuellement cette même opération. Toutefois, Agility envisage d’élargir le rôle de son humanoïde pour inclure des fonctions plus complexes, comme décharger les camions et démonter les palettes de marchandises, ainsi que d’autres tâches logistiques similaires.

Pour marcher, la machine est dotée de deux « pattes » inspirées de celles des sauterelles. Cette configuration lui permet de se baisser facilement (s’accroupir) pour ramasser des objets sur le sol. Par ailleurs, le robot peut maintenir une marche en étant accroupi, dans le cas où cette position s’avère nécessaire dans certains endroits restreints. Il est également capable de se déplacer sur des terrains accidentés et de monter/descendre des escaliers.

Pour transporter les bacs, Digit est équipé de palettes situées au bout de ses bras. Il ne peut ainsi manipuler des objets qu’en utilisant ses deux bras en conjonction. La charge maximale qu’il parvient à soulever est de 16 kg.

Où en est le projet RoboFab ?

Il est à savoir qu’Agility Robotics est actuellement en pleine construction de ce qui est annoncé comme « la première usine de production de masse de robots humanoïdes », baptisée RoboFab. S’étendant sur 6500 mètres carrés, cette nouvelle installation se situe à Salem, dans l’État de l’Oregon, aux États-Unis.

Selon Bloomberg, Agility prévoit de finaliser la première ligne de production de l’usine au cours de ce deuxième trimestre. Après une période initiale dédiée à la construction et au perfectionnement des unités de test, l’entreprise prévoit d’envoyer les premiers lots de robots bêta à des clients, dont Amazon. L’enseigne prévoit de produire quelques dizaines ou centaines de robots au cours des 12 mois à venir. À terme, elle s’est cependant fixé l’ambitieux objectif de produire 10 000 unités par an.