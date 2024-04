Certains animaux ont réagi étrangement à l’éclipse solaire

L’excitation, l’émerveillement et la fascination sont autant de sentiments éprouvés par celles et ceux ayant la chance d’assister à une éclipse solaire totale. Mais ce phénomène rare affecte aussi les animaux, chez lesquels des observateurs ont relevé d’étranges changements comportementaux. D’ailleurs, cela fait maintenant quelques années que des chercheurs tentent de comprendre ces réactions, malgré les difficultés qu’ils rencontrent en raison de la brièveté et de la rareté de l’éclipse.

L’éclipse solaire totale du lundi 8 avril dernier était pleinement visible depuis une bande de terre parcourant certaines régions du Canada, des États-Unis et du Mexique. Des millions de personnes ont pu profiter du spectacle d’un peu plus de quatre minutes, durant lequel la Lune masquait entièrement le Soleil. Si la plupart des observateurs ont eu les yeux rivés vers le ciel durant l’éclipse, certains, plus curieux, ont porté leur attention sur le comportement des animaux. En effet, certains de nos cohabitants ont réagi étrangement au cours de cet événement rarissime.

Un scientifique interviewé par le média New Sky explique notamment qu’au zoo de Fort Worth au Texas, les gorilles se sont dirigés vers la porte de leur enclos, comme s’ils pensaient qu’il était l’heure de rentrer pour la nuit, tandis que les flamants roses se sont rassemblés et ont augmenté la fréquence de leurs vocalisations. Un professeur de biologie à l’Université d’Indiana, Richard Phillips, a également partagé les réactions animales qu’il a constatées. « Les hirondelles qui nichent dans les cavités se sont tues et ont filé vers la canopée ; les pépiements et les grenouilles ont résonné bruyamment ; puis sont arrivés les hiboux et un coyote qui ont poussé des cris et des hurlements », écrit-il sur X.

Des réactions étudiées depuis des années

Par le passé, les scientifiques ont déjà étudié les comportements des animaux durant une éclipse solaire. Il y a plus de 100 ans par exemple, un entomologiste de la Nouvelle-Angleterre, William Wheeler, avait fait appel au public via des annonces dans les journaux locaux pour collecter des observations sur les réactions des animaux durant l’éclipse. Grâce à cette démarche, il a pu rassembler plus de 500 anecdotes sur les comportements variés d’oiseaux, de mammifères, d’insectes et de plantes.

Plus récemment, en août 2017, des chercheurs ont observé 17 espèces d’animaux avant et pendant l’éclipse dans un zoo de Caroline du Sud. Dans le rapport qu’ils ont publié, ils racontent avoir perçu de nombreux changements : des girafes qui galopent nerveusement, des tortues qui s’accouplent, des bourdons qui cessent de bourdonner. Ils ont classé les comportements observés en quatre catégories principales. Il y a notamment la classe des espèces qui ont gardé un comportement normal, celle des animaux ayant entamé leurs routines du soir, celle des animaux anxieux et pour finir, celle des animaux ayant montré des comportements typiquement nouveaux. Cette même équipe a prévu de poursuivre les recherches en se basant sur les nouvelles données recueillies lundi dernier.

Des difficultés d’étude empêchant d’établir des conclusions claires

Cependant, les chercheurs peinent à mener des études approfondies sur les réactions animales lors des éclipses solaires. Pour cause, la brièveté et la rareté de l’événement, sachant que celui de cette année a duré 4 minutes et 34 secondes (une durée déjà considérée comme très longue). Il s’avère ainsi difficile de collecter des données suffisantes pour établir des tendances claires pour obtenir des résultats significatifs.

En tout cas, les scientifiques pensent que la réduction de la lumière solaire n’est pas l’unique facteur influençant les comportements des animaux. L’éclipse s’accompagne de diverses modifications environnementales en matière de température et d’humidité. Lors de l’éclipse de 2017 par exemple, au Nebraska, la température a chuté d’environ 6,7 °C et le taux d’humidité de l’air a augmenté de 12 %. Les conditions de vent ont aussi changé.

Outre les recherches scientifiques, la NASA souhaite également étudier la manière dont les éclipses solaires affectent la vie sur Terre. L’agence a ainsi lancé le projet Éclipse Soundscapes, qui vise à collecter les données relatives. Elle y invite le public à recueillir une variété d’informations et d’observations qui pourraient autrement être inaccessibles.