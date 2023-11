GPT-5 : ce que l’on sait (et ne sait pas) sur son développement et sa sortie

L’univers de l’intelligence artificielle est en ébullition avec l’annonce du développement de GPT-5 par OpenAI. Cette nouvelle version promet des optimisations significatives, bien que de nombreux détails restent encore flous. Voici ce que l’on sait (et ne sait pas) sur ce nouveau modèle, silencieusement en développement entre les murs de l’entreprise.

OpenAI, désormais l’un des acteurs principaux dans le domaine l’intelligence artificielle, se prépare à introduire GPT-5, succédant à son modèle GPT-4 qui a déjà marqué un tournant dans le domaine des modèles de langage et de l’IA en général.

L’annonce officielle du développement de GPT-5 par OpenAI a été faite par Sam Altman, PDG de l’entreprise, durant une interview avec le Financial Times, malgré l’absence d’un calendrier de lancement. À l’entendre, cette nouvelle version promet des optimisations significatives, bien que de nombreux détails restent encore flous. Sam Altman a admis ne pas savoir exactement quelles seraient les capacités finales de GPT-5, suggérant que le développement en est encore à un stade précoce.

Développement en cours…

Lors de son annonce, Altman a décrit GPT-5 comme étant substantiellement différent et plus avancé que GPT-4. L’accent est mis sur une amélioration significative de la compréhension et de la génération du langage naturel.

L’un des problèmes majeurs que GPT-5 cherche à régler est la production de faits erronés. Dans les versions précédentes et actuelles, bien que les modèles soient capables de générer des réponses convaincantes, ces dernières sont parfois sujettes à des erreurs factuelles ou à des affirmations sans fondement. GPT-5 vise à réduire ces erreurs, améliorant ainsi la fiabilité et la précision des informations fournies.

Si ces défis sont relevés avec succès, cela pourrait non seulement redéfinir les normes en matière d’IA générative, mais aussi ouvrir la voie à des avancées dans la manière dont nous interagissons avec la technologie dans notre vie quotidienne (sans compter que de nombreuses personnes utilisent déjà l’outil quotidiennement).

Capacités prévues (et espérées)

L’amélioration de traitement du langage par GPT-5 impliquera une meilleure compréhension des nuances, des contextes et des subtilités du langage humain. Il pourrait être capable de discerner les intentions sous-jacentes dans une question posée par un utilisateur, permettant ainsi des réponses plus précises et contextuellement adaptées. Cette capacité à traiter le langage de manière plus raffinée pourrait également se traduire par une meilleure gestion des ambiguïtés linguistiques et une interprétation plus précise des métaphores ou des expressions idiomatiques.

En matière de capacités d’apprentissage, GPT-5 pourrait intégrer des algorithmes plus avancés pour un apprentissage automatique plus efficace. Le modèle serait capable d’apprendre de nouvelles informations et de s’adapter à de nouveaux contextes de manière plus rapide et plus précise. Cette capacité permettrait à GPT-5 de rester à jour avec les dernières informations et tendances, un aspect crucial pour maintenir la pertinence et l’exactitude des réponses fournies.

Le dépôt d’une nouvelle marque pour GPT-5 par OpenAI indique que cette version sera probablement un logiciel téléchargeable à part entière. Cela suggère aussi une accessibilité accrue pour les développeurs et les entreprises, bien que les versions actuelles soient déjà accessibles via l’API d’OpenAI.

Tout ce potentiel à quel prix ?

Les modèles de langage comme GPT-4 nécessitent des infrastructures informatiques massives pour traiter d’énormes ensembles de données et effectuer des calculs complexes. Ces infrastructures incluent des serveurs puissants, des réseaux de stockage de données et des systèmes de refroidissement efficaces, toutes consommant une grande quantité d’énergie. Le coût de fonctionnement quotidien de GPT-4, estimé à environ 700 000 dollars, reflète l’intensité des ressources requises pour maintenir le modèle opérationnel à un niveau optimal.

Avec l’introduction de GPT-5, qui promet d’être un modèle encore plus avancé et complexe, on peut s’attendre à ce que ces coûts opérationnels augmentent. Il nécessitera probablement une puissance de calcul supérieure pour traiter des algorithmes plus sophistiqués et gérer des bases de données plus volumineuses. Cette augmentation de la demande en ressources informatiques pourrait entraîner une hausse significative des coûts d’exploitation.

Face à ces défis financiers, des entreprises comme Microsoft, partenaires d’OpenAI, sont incitées à développer des solutions pour réduire ces coûts. L’une de ces solutions pourrait être le développement de puces optimisées pour l’IA, comme celle développée spécifiquement pour les LLM par Nvidia. Ces puces, conçues pour optimiser les tâches d’IA, offriraient une efficacité énergétique supérieure et des performances accrues par rapport aux processeurs traditionnels. Il serait ainsi possible de réduire la consommation d’énergie et, par conséquent, les coûts opérationnels associés à l’exécution de modèles comme GPT-5.

Le voile de mystère sur GPT-5 : entre incertitudes et spéculations

OpenAI, bien que confirmant le développement de GPT-5, n’a pas fourni de détails techniques précis ni de calendrier de lancement. Cette discrétion laisse les experts et le public dans l’expectative quant aux avancées spécifiques que GPT-5 pourrait apporter par rapport à son prédécesseur, GPT-4. Cette incertitude est d’autant plus marquée que ce dernier a déjà démontré des capacités impressionnantes en matière de traitement du langage et de personnalisation.

L’absence d’informations concrètes sur GPT-5 ouvre la porte à diverses spéculations. Les experts et les utilisateurs s’interrogent sur les limites qu’il pourrait repousser en matière de compréhension et de génération du langage naturel. De plus, des questions se posent sur la manière dont il influencera à son tour divers secteurs, tels que la santé, la finance, l’éducation, les médias, etc.

La discrétion d’OpenAI concernant GPT-5 ajoute du poids aux questions éthiques et de sécurité déjà soulevées par ses prédécesseurs. Les inquiétudes portent sur des problématiques telles que le biais dans les algorithmes, la diffusion de fausses informations et l’utilisation malveillante de l’IA — qui pourraient toutes deux être accentuées avec une telle performance. Ces préoccupations soulignent l’importance de tests rigoureux et d’une approche responsable dans son développement, qui pourrait donc bien prendre plus de temps que prévu pour cette raison précise.

Il est important de préciser également que le développement de GPT-5 s’inscrit dans un contexte de transformation plus large chez OpenAI. La société semble s’éloigner d’une approche initialement décrite comme « audacieuse, réfléchie et sans prétention », pour se concentrer davantage sur le développement de l’intelligence artificielle générale (AGI). Cette réticence à développer des modèles supérieurs à GPT-4 était notamment démontrée en réponse aux préoccupations de personnalités influentes de la communauté de l’IA, telles qu’Elon Musk et le PDG de Stability AI, Emad Mostaque. Ce changement pourrait indiquer une ambition accrue et une volonté d’explorer de nouvelles frontières dans le domaine.