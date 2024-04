Apple développerait secrètement des robots autonomes

Après avoir abandonné l’idée de devenir constructeur automobile, Apple chercherait désormais à renforcer sa présence dans le quotidien des consommateurs par le biais de robots autonomes. Encore très loin du stade de produit fini, ces engins seraient actuellement au cœur des travaux menés par la division dédiée à l’IA et à la robotique de l’entreprise.

Malgré son statut de « géant américain », Apple n’a pas (encore ?) contribué à l’actuelle effervescence engendrée par les technologies liées à l’IA et à la robotique. Pour cause, la firme de Cupertino a toujours privilégié la discrétion en travaillant sur ses nouveaux projets dans le plus grand secret. Récemment, l’agence de presse Bloomberg a toutefois réussi à décrocher une information clé concernant le nouvel axe de développement de l’entreprise.

Selon une source anonyme qui s’est confiée à l’agence, Apple travaillerait en ce moment sur des projets de robotique alimentée par l’IA. La véracité de cette information est appuyée par l’apparition d’une annonce de recrutement d’un ingénieur de recherche en robotique récemment sur le site de l’entreprise. Les projets seraient conduits par la division d’ingénierie matérielle et le groupe dédié à l’IA et à l’apprentissage automatique de la société. Les travaux n’en seraient qu’à leurs débuts, et il n’est pas encore certain que les produits soient un jour commercialisés.

Deux robots en cours de conception ?

Concrètement, Apple travaillerait sur deux principaux projets. Le premier serait un robot mobile autonome capable de se déplacer en toute autonomie et de suivre son utilisateur dans l’habitation. Peu d’informations sur ce dernier ont été divulguées, mais selon la source anonyme, l’entreprise aurait imaginé un robot assistant domestique capable d’aider dans diverses tâches ménagères. Des algorithmes d’IA seraient en cours de développement pour permettre à la machine de naviguer dans les zones encombrées de la maison.

L’autre projet concerne celui d’un bras articulé muni d’un écran. La technologie est pensée pour assurer une interaction plus dynamique avec les utilisateurs, par exemple en suivant leur mouvement pendant une vidéoconférence. Plus facile à concrétiser, ce second projet serait plus intéressant pour les investisseurs, selon Bloomberg. Toutefois, Apple émettrait des doutes quant à sa faisabilité commerciale. En effet, la clientèle risque d’être réticente face au rapport utilité/prix du produit. En outre, de nombreux défis techniques identifiés pourraient entraver la fluidité du développement.

Robots autonomes : prochains produits phares d’Apple ?

L’entreprise serait actuellement sous pression, contrainte d’augmenter ses sources de revenus face à une concurrence toujours plus diversifiée. C’est l’une des raisons pour lesquelles elle a exploré le développement d’un véhicule électrique dans le cadre du projet « Apple Car ». En raison de son coût élevé, un tel produit aurait pu booster le chiffre d’affaires de l’enseigne, mais le projet a été abandonné en début d’année. Apple poursuit ainsi sa démarche de diversification en explorant désormais l’IA et la robotique.

Selon le rapport de Bloomberg, l’entreprise espère faire de ces robots ses « prochains grands produits ». Il faut savoir qu’Apple est en constante quête de produits dont la réussite pourrait être comparable à celle de l’iPhone. L’année dernière, les smartphones de la marque ont rapporté plus de 380 milliards de dollars, soit plus de la moitié du chiffre d’affaires de l’entreprise. Concevoir un nouveau produit capable de surpasser ou égaler l’iPhone en matière de bénéfice économique constitue toutefois un grand défi, même pour une telle entreprise. L’innovation est certes un levier important, mais encore faut-il que le dispositif proposé soit utile et réponde à un besoin concret. Reste donc à voir jusqu’où ses mystérieux robots iront d’un point de vue commercial… à condition qu’ils sortent un jour du laboratoire.