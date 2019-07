Depuis l’apparition des premières illusions d’optique, l’intérêt envers ces créations artistiques intrigantes et étonnantes n’a cessé de croître au fil du temps. Les illusions les plus connues, comme l’escalier de Penrose, sont apparues au cours du 20e siècle. Les techniques de conception ont depuis évolué, en même temps que l’intérêt artistique toujours grandissant que les illusions d’optique ont suscité. Autant dire qu’aujourd’hui, il en existe un nombre et une variété impressionnants, toutes plus étonnantes les unes des autres.

Peu importe leur origine ou le type d’illusion, toutes font un excellent rappel de la facilité avec laquelle nos sens (ici la vision) peuvent être bernés. Cette semaine, une nouvelle illusion d’optique est devenue populaire sur Twitter. Conçue par le professeur David Novick de l’Université du Texas à El Paso, elle consiste à vous poser une question simple : quelles sont les couleurs des sphères dans l’image ?

Nous aurions tout de suite envie de répondre quelque chose du genre : “il y a des sphères vertes, bleues et rouges”. Cependant, la réalité est toute autre. Les sphères sont toutes de la même couleur. Il s’agit d’un brun clair (RVB 255.188.144). Ce sont les lignes colorées qui les traversent qui donnent l’illusion de leur couleur apparente différente.

A three-color confetti illusion with spheres, which appear to be yellowish, reddish, and purpleish but in fact have exactly the same light-brown base color (RGB 255,188,144). Shrinking the image increases the effect. Original png file is at https://t.co/6r2PMbLMJc. pic.twitter.com/ro1zpVxLm2

— David Novick (@NovickProf) June 14, 2019