Des astronomes auraient repéré un nouveau bras spiral de notre galaxie

La Voie lactée, bien que ce soit la galaxie dans laquelle nous vivons, nous réserve encore des surprises quant à sa structure : des astronomes viennent d’annoncer la potentielle découverte d’un bras jusqu’ici inconnu en son sein.

Il s’agit du filament — principalement constitué de gaz — le plus grand et le plus éloigné jamais repéré dans notre galaxie. Il a été baptisé « Cattail » (queue de chat) en raison de sa forme longue et mince.

Keping Qiu, de l’université de Nanjing, en Chine, et ses collègues, a découvert une extrémité de Cattail à l’aide du radiotélescope FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope), en Chine. Ils ont ensuite exploité les données de l’étude HI4PI, une recherche d’hydrogène gazeux dans l’ensemble de la voûte céleste, pour confirmer cette découverte et détecter le reste de l’énorme structure.

Les chercheurs ont estimé qu’elle mesure plus de 16 000 années-lumière de long et environ 675 années-lumière de large, avec une masse d’environ 65 000 fois la masse du Soleil. Elle se trouve à près de 72 000 années-lumière du centre de la galaxie, ce qui la place juste à la limite de la Voie lactée.

Aucune étoile, que du gaz…

Si la masse de Cattail peut sembler énorme, sa densité est si faible qu’elle est probablement constituée uniquement de gaz. « La densité du gaz de cette structure est bien trop faible pour former une étoile », explique Qiu. S’il ne s’agit que d’un filament de gaz, on ne sait pas comment il a pu se former — les astronomes ne connaissent aucun moyen de créer un tel filament si loin du centre d’une galaxie.

Il est également possible que Cattail soit un nouveau bras externe de la galaxie spirale, bien qu’il n’ait pas tout à fait la même forme que les quatre bras connus : « Si Cattail fait partie d’un nouveau bras spiral, cela signifie que nous en savons peut-être moins que ce que nous pensions, surtout s’il n’a pas pu être retracé ou relié à un bras majeur connu », explique Qiu.

« Si la structure fait partie d’un nouveau bras, il est surprenant qu’elle ne suive pas entièrement le modèle déformé du disque galactique », ajoute-t-il. Nous aurons besoin d’autres observations sur toute la longueur de Cattail pour en être sûrs.

Source : arXiv