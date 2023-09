Un spectacle céleste rare : des aurores boréales rougeoyantes dans le ciel européen

Le spectacle récent des aurores boréales rougeoyantes, visibles jusqu’en France, a mis en lumière les interactions fascinantes entre le Soleil et la Terre. Ces apparitions, normalement limitées aux régions polaires, sont le fruit d’événements solaires exceptionnels et de conditions atmosphériques particulières. Leur étude permet d’approfondir la compréhension des mécanismes solaires et de leurs impacts sur notre environnement.

L’interaction entre le Soleil et la Terre est un phénomène dynamique qui façonne continuellement notre environnement spatial. Les manifestations de cette interaction sont souvent subtiles, mais parfois, elles se révèlent à nous de manière spectaculaire, comme ce fut le cas récemment avec l’apparition inhabituelle d’aurores boréales rougeoyantes dans le ciel nocturne.

Ces lumières célestes sont normalement confinées aux régions polaires. Le 24 septembre cependant, une forte tempête de plasma solaire a frappé le champ magnétique terrestre et a « embrasé » le ciel nocturne. Dans tout l’hémisphère Nord, de l’Europe à l’Amérique du Nord, ceux qui avaient un ciel clair ont pu assister à un spectacle de lumières inédit, décrit par un observateur comme le « Saint Graal des aurores boréales ». Les aurores rouges sont déjà assez rares en soi, mais les voir à l’œil nu aussi loin au sud que la France et le Kansas est très inhabituel.

Les lueurs inattendues du ciel nocturne

Les aurores boréales, souvent associées à des teintes vertes, ont surpris les spectateurs par l’apparition de nuances rouges, un phénomène rarement perceptible à l’œil nu. Ces variations de couleur sont le résultat de réactions avec l’atmosphère terrestre. Les teintes rouges, en particulier, sont généralement le signe de tempêtes magnétiques d’une intensité extrême, offrant ainsi aux observateurs un spectacle céleste inhabituel et fascinant, révélant une autre facette de ce phénomène lumineux.

Earth experienced a coronal mass ejection (CME) impact late yesterday (September 24, 2023). It was a strong (G3) storm and many in Europe and northernmost North America were surprised with the sight of a rare red aurora! Read more at: https://t.co/gNEIyUWJpK 📸 Miguel Caballero pic.twitter.com/LGbsNCoknz — EarthSky (@earthskyscience) September 25, 2023

Ce spectacle unique a été capturé par de nombreux observateurs et photographes, qui ont partagé leurs images saisissantes avec le monde entier. Ces représentations visuelles mettent en lumière la beauté et la diversité des manifestations solaires, permettant à un public plus large d’apprécier leur variété.

La science derrière le phénomène

Les aurores polaires sont surtout connues pour leurs magnifiques voiles verts. Ces nuances vertes sont généralement le produit de la réaction de la lumière avec des atomes d’oxygène isolés situés à haute altitude dans l’atmosphère. Cependant, la présence de teintes rouges indique des conditions atmosphériques et solaires différentes et rares.

En effet, les teintes rouges des aurores sont le résultat de l’interaction de la lumière avec des atomes d’oxygène dispersés à des altitudes très élevées, entre 200 et 300 kilomètres. Ces teintes sont généralement associées à des tempêtes magnétiques d’une intensité extrême, où le gaz mince à ces altitudes peut retenir l’énergie absorbée plus longtemps avant de l’émettre sous la forme de longueurs d’onde plus grandes, produisant ainsi des rideaux rougeâtres dans le ciel.

Une activité solaire plus intense en cause

L’impact des éruptions solaires et des éjections de masse coronale (CME) est crucial pour la formation des aurores boréales. Les éruptions récentes ont libéré un flux de particules qui, en interagissant avec la magnétosphère terrestre, ont généré des aurores visibles bien au-delà de leurs lieux d’apparition habituels, atteignant des latitudes plus méridionales.

Les experts prédisaient qu’une tempête solaire frapperait le 24 septembre, mais l’impact a été plus fort que prévu. L’éruption solaire a déclenché presque immédiatement une forte tempête géomagnétique au-dessus de l’Europe, traversant le ciel d’Écosse, d’Islande et des Pays-Bas. Puis ce fut le tour de l’Amérique du Nord. Des habitants d’aussi loin au sud que le Kansas et le Nebraska ont vu leur ciel briller d’un rouge inhabituel, mais plus brumeux, car l’aurore était plus faible.

Ces observations, rendues possibles par des conditions solaires et atmosphériques particulières, offrent une occasion unique d’étudier en détail les mécanismes sous-jacents à ce phénomène et leurs implications pour notre planète.

EarthSky précise que le 26 septembre « l’activité solaire est redevenue faible, mais nous avons observé des éruptions de filaments partout sur le disque solaire, en particulier au nord-est et au nord-ouest ». Les scientifiques continuent d’analyser les données solaires pour comprendre les conditions spécifiques qui ont permis à ces aurores rouges de se manifester. Les recherches en cours visent à établir si ces explosions solaires auront d’autres impacts sur la Terre.