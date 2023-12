L’avion spatial secret de la Space Force bientôt sur son orbite la plus haute depuis sa mise en service

La collaboration entre la Space Force et SpaceX pour le lancement du X-37B, prévu le 10 décembre, marque l’envoi de plus haute altitude depuis la mise en service de l’avion. Ce lancement, exploitant la puissance de la fusée Falcon Heavy, vise à explorer de nouveaux régimes orbitaux (dont l’orbite la plus éloignée) pour X-37B et à mener des expériences scientifiques.

La Space Force américaine, en collaboration avec SpaceX, se prépare à un événement spatial notable : le lancement de la septième mission du véhicule orbital d’essai X-37B, un avion spatial « secret ». Initialement prévu pour le 7 décembre, le vol a été reporté au 10 décembre, en raison de retards de lancement et de la disponibilité des plateformes.

Cet événement représente une étape clé dans les opérations spatiales militaires et la recherche scientifique de la Space Force. Il s’agit notamment de la première mission de cette envergure — avec un large éventail d’objectifs de test et d’expérimentations — à être lancée avec une fusée SpaceX Falcon Heavy. Le choix de Falcon Heavy pour cette mission souligne l’importance croissante des partenariats public-privé dans l’exploration spatiale.

Une invitation à rêver, prête à être portée.



Conception et capacités du X-37B, véritable avion secret

Le X-37B, développé principalement par Boeing pour la United States Air Force et maintenant opéré par la United States Space Force, est un engin spatial unique en son genre. Ressemblant à une version miniature de la navette spatiale américaine, il mesure environ 8,8 mètres de long pour une envergure de 4,5 mètres et une hauteur de 2,9 mètres. Sa structure comporte des matériaux composites avancés, lui conférant légèreté et résistance. Il est bien entendu également équipé d’un bouclier thermique pour la rentrée dans l’atmosphère.

Le X-37B est conçu pour être réutilisable et autonome, capable de missions prolongées en orbite terrestre basse. Il est propulsé par des moteurs-fusées et alimenté en électricité (en orbite) entre autres par des panneaux solaires. Cette conception lui permet de réaliser des manœuvres orbitales complexes et de changer d’altitude et de position, offrant une grande flexibilité pour divers types de missions.

Depuis son premier lancement en avril 2010, le X-37B a réalisé plusieurs missions, chacune contribuant à de petites avancées dans la compréhension de la technologie spatiale et de l’exploitation de l’espace. Sa capacité à rester en orbite pendant de longues périodes, comme en témoigne la mission OTV-6, qui a duré plus de 900 jours, démontre son efficacité et sa polyvalence, faisant de lui un acteur clé dans le développement des capacités spatiales des États-Unis. Il totalise actuellement 3774 jours dans l’espace, toutes missions confondues.

Préparer les prochaines missions habitées

Bien que la plupart de ses missions soient classifiées, on sait que le X-37B est utilisé pour tester de nouvelles technologies spatiales et effectuer des expériences scientifiques. Il a également la capacité de transporter des charges utiles dans sa soute, ce qui lui permet d’embarquer divers instruments ou expériences pour chaque mission.

La prochaine mission du X-37B, en particulier, met en lumière l’importance de la recherche spatiale pour les futures explorations humaines. Parmi les expériences prévues, il y a le projet Seeds-2 de la NASA. Cette expérience vise à étudier les effets des radiations spatiales sur les graines, un sujet de grande importance pour la viabilité des missions habitées de longue durée.

Comprendre comment les graines, et par extension les cultures potentielles, réagissent et s’adaptent à l’environnement spatial est essentiel pour le développement de systèmes de soutien de vie autonomes pour les astronautes. Ces systèmes seront indispensables pour les futures missions sur la Lune, Mars ou au-delà, où la capacité de cultiver des aliments sur place pourrait être un facteur déterminant pour le succès de la mission.

Le rôle de SpaceX dans le lancement du X-37B

Le lancement imminent du X-37B à bord du Falcon Heavy de SpaceX marque un tournant dans l’histoire des missions spatiales gouvernementales. Jusqu’à présent, le X-37B a été lancé principalement à l’aide de fusées moins puissantes, limitant ainsi sa portée et ses capacités opérationnelles.

Le Falcon Heavy, en revanche, est reconnu pour sa puissance exceptionnelle, capable de transporter des charges plus lourdes et d’atteindre des orbites plus élevées que ses prédécesseurs. Cette extension de la portée opérationnelle du X-37B permettra de mener des expériences scientifiques plus complexes et de collecter des données dans des environnements spatiaux jusqu’alors inaccessibles. De plus, cette capacité ouvre la voie à des missions spatiales plus ambitieuses à l’avenir, permettant potentiellement des explorations plus approfondies et des opérations de surveillance spatiale étendues.

Cette première utilisation du Falcon Heavy pour le X-37B est le résultat d’une collaboration stratégique entre la Space Force américaine et SpaceX. Cette coopération symbolise une nouvelle ère où les partenariats public-privé deviennent un moteur essentiel pour l’avancement des missions spatiales, combinant l’expertise gouvernementale en matière de défense et de recherche avec l’innovation et l’efficacité du secteur privé.

Source : United States Space Force