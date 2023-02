La construction de la première station spatiale commerciale au monde est en cours, successeur de l’ISS dès 2030

⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire (après la pub)



Le projet de la NASA appelé Commercial Low Earth Orbit Destinations, ou CLD, vise à soutenir le développement de l’une des stations spatiales commerciales qui sera prête d’ici 2030, année durant laquelle elle prévoit de mettre à l’arrêt l’ISS. Axiom Space est le constructeur et futur propriétaire et exploitant de ce successeur, la station Axiom. Des photos d’usine en Italie publiées récemment témoignent de l’avancement du projet, notamment des segments massifs cylindriques qui semblent faire partie d’un port d’amarrage. Le lancement est prévu pour 2025.

Depuis plus de 22 ans, la NASA soutient une présence humaine continue en orbite terrestre basse à bord de la Station spatiale internationale (ISS). En 2019, elle a lancé une stratégie pour permettre un marché commercial solide en orbite terrestre basse (LEO) dynamique, qui comprend l’offre d’opportunités de vol aux fournisseurs commerciaux pour utiliser l’ISS comme destination pour des missions privées.

L’objectif de l’agence est de permettre et fournir, avec la mise en fonctionnement de stations spatiales commerciales, des services dont le gouvernement a besoin à moindre coût, permettant à l’agence de se concentrer sur ses missions Artemis tout en continuant à utiliser l’orbite terrestre basse comme terrain d’entraînement et d’essais pour ses missions dans l’espace lointain.

Les missions d’astronautes privés vers l’ISS serviraient d’éclaireurs pour démontrer et stimuler la demande de futures destinations commerciales. Permettre des missions privées vers l’ISS pourrait également augmenter la clientèle américaine de transport de véhicules d’équipage, ce qui pourrait faire diminuer les coûts de transport à l’avenir.

Enfin, les missions privées vers l’ISS sont un précurseur des stations spatiales commerciales financées par des fonds. Une deuxième mission a été approuvée pour le printemps 2023. De plus, la NASA examine actuellement des propositions pour les troisième et quatrième missions privées vers la station spatiale.

LEO et nouvelle station

Le programme de développement commercial LEO de la NASA soutient le développement de destinations LEO détenues et exploitées commercialement, en d’autres termes diverses stations spatiales commerciales, à partir desquelles la NASA ainsi que d’autres clients peuvent acheter des services et stimuler la croissance des activités commerciales, selon les communiqués de la NASA.

Au fur et à mesure que les destinations commerciales LEO deviendront disponibles, la NASA a l’intention de mettre en œuvre une transition ordonnée des opérations actuelles de la Station spatiale internationale (ISS) vers ces nouvelles stations spatiales commerciales. La transition des opérations LEO vers le secteur privé produira des gains d’efficacité à long terme, permettant à la NASA de réorienter les ressources vers d’autres objectifs.

En effet, avec l’introduction de ces néo-stations, la NASA s’attend à réaliser des gains d’efficacité grâce à l’utilisation de plateformes plus petites, plus modernes et efficaces, avec une approche plus commerciale pour répondre aux besoins de l’agence. À plus long terme, l’émergence progressive de clients supplémentaires pour les destinations commerciales LEO offrira la possibilité de réaliser des économies supplémentaires.

L’extension des opérations de l’ISS jusqu’en 2030 continuera de profiter aux États-Unis et à l’humanité dans son ensemble, tout en préparant une transition réussie des capacités vers une ou plusieurs de ces néo-stations. D’ailleurs, la NASA a conclu un contrat pour des modules commerciaux à attacher à un port d’amarrage de la station spatiale et a accordé des accords de loi spatiale pour la conception de trois stations spatiales commerciales en vol libre.

Construction en cours pour un lancement en 2025

Le principal partenaire de la NASA dans ce contrat lié à l’ISS est Axiom Space. Cette entreprise effectue des missions vers la Station spatiale internationale pour des clients, notamment des agences spatiales, des entreprises et des particuliers. Axiom Space est devenu donc tout naturellement le constructeur et futur propriétaire et exploitant de la station Axiom, successeur de l’ISS.

La construction de la première station spatiale commerciale au monde est en cours. Suite à l’achèvement des revues de conception préliminaires et critiques en collaboration avec la NASA, les partenaires de Thales Alenia Space ont commencé les activités de soudage et d’usinage des structures primaires du premier module de la station Axiom.

La structure principale de chaque module Axiom comprend quatre cloisons radiales auxquelles d’autres modules de la station et des engins spatiaux visiteurs peuvent se fixer, prenant en charge l’augmentation du trafic et l’expansion future. De plus, huit des plus grandes fenêtres jamais construites pour l’environnement spatial encercleront la coupole de l’observatoire Axiom Earth, permettant à l’ensemble de l’équipage de la station Axiom de surplomber la Terre à 360 degrés de liberté par rapport à l’orbite.

Les premières pièces commencent à être assemblées, et le premier module complet rejoindra bientôt Houston où l’assemblage final et l’intégration seront achevés. Axiom Space se prépare pour un lancement fin 2025 de la première section de la plateforme de nouvelle génération, qui sera placée en orbite terrestre basse.

Effectivement, des images partagées par l’ancien astronaute de la NASA Micahel López-Alegría, qui faisait partie de la première mission entièrement privée de la startup vers l’ISS en avril dernier, montrent des segments massifs de la station Axiom en cours de fabrication dans une usine en Italie.

It's incredible to see photos of the @Axiom_Space Station #HabOne beginning to take shape at @Thales_Alenia_S in Italy! pic.twitter.com/0pJxDLGgOC — Michael L-A (@CommanderMLA) February 15, 2023

Axiom Space est la seule entreprise à posséder l’autorisation de connecter ses modules à la Station spatiale internationale. Ce partenariat et cette connexion stratégique permettent à Axiom Space d’adopter et de desservir efficacement la base d’utilisateurs multinationale du Laboratoire national de l’ISS afin de poursuivre en toute transparence les initiatives de recherche et de fabrication.

Concrètement, la station spatiale Axiom accueillera des chercheurs et des fabricants qui mèneront le développement de nombreuses industries en utilisant des techniques qui ne sont disponibles qu’en microgravité, comme celles nécessaires aux tests de certains superalliages et le développement de nouveaux matériaux. La station desservira également l’infrastructure et les solutions en expansion rapide opérant dans l’espace et fournira une plate-forme accessible aux entreprises privées et aux gouvernements nationaux pour poursuivre la recherche et le développement d’innovations révolutionnaires, comme le souligne un communiqué de l’entreprise.

Une seconde mission privée commerciale vers l’ISS pour le printemps 2023

Il faut savoir que la NASA et ses partenaires de l’ISS ont récemment approuvé l’équipage de l’Ax-2, franchissant une étape majeure pour que l’équipe multinationale de quatre personnes se rende au laboratoire en orbite.

La directrice des vols spatiaux humains d’Axiom Space, Peggy Whitson, ancienne astronaute de la NASA, qui a effectué une mission avec Thomas Pesquet, dirigera la deuxième mission financée par le secteur privé, et l’aviateur John Shoffner de Knoxville, Tennessee, servira de pilote. Les deux spécialistes de mission, Ali AlQarni et Rayyanah Barnawi du Royaume d’Arabie saoudite (KSA) sont membres du premier programme national saoudien d’astronautes.

Une fusée SpaceX Falcon 9 lancera l’équipage Ax-2 à bord d’un vaisseau Dragon vers l’ISS depuis le complexe de lancement 39A au Kennedy Space Center de la NASA, en Floride. Une fois amarrés, les astronautes d’Axiom Space prévoient de passer 10 jours à bord du laboratoire en orbite pour mettre en œuvre une mission complète comprenant des activités scientifiques, de sensibilisation et commerciales.

La mission devrait être lancée au printemps 2023 et sera la première mission spatiale privée à inclure à la fois des astronautes privés et des astronautes représentant des gouvernements étrangers, ainsi que la première mission privée dirigée par une femme.