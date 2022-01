BMW présente une voiture capable de changer de couleur sur demande

⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire (après la pub)



L’une des dernières créations de l’entreprise automobile BMW fait grand bruit au salon CES Las Vegas de 2022 (Consumer electronics show). La marque y a dévoilé un modèle iX capable de changer de couleur d’une seule pression sur un bouton.

Les vidéos n’en finissent plus de fleurir sur les réseaux sociaux. BMW a visiblement réussi à attirer l’attention au salon Consumer electronics show (CES), qui se tient à Las Vegas cette année du 5 au 7 janvier. On peut y voir une voiture somme toute assez classique, mais dont la couleur passe du noir au blanc et inversement avec fluidité, laissant même parfois apparaître des motifs sur la carrosserie. Il s’agit de la BMW iX M60, qui propose désormais cette option (en plus d’être la voiture électrique la plus rapide conçue par BMW).

En décembre, la marque avait annoncé la présentation de cette voiture, mais n’en avait pas révélé davantage sur l’apparence ou le fonctionnement du véhicule. Elle évoquait alors « la toute première démonstration d’une technologie qui change la couleur extérieure d’un véhicule d’une simple pression sur un bouton ». Et effectivement, ce que l’on peut voir sur les vidéos ressemble à cela.

This color changing @BMWUSA #iX is wild! It’s apparently very temperature sensitive so they have a backup in a trailer in case this one gets too hot / cold pic.twitter.com/lXG1Gw0IKY — Out of Spec Studios (@Out_of_Spec) January 4, 2022

« Cette technologie peut servir à nos clients de plusieurs façons », affirme la vidéo officielle de présentation. « Premièrement, la personnalisation. Vous choisissez les vêtements que vous portez, vous choisissez votre statut sur les réseaux sociaux… et vous choisissez la couleur de votre voiture ».

Quelques aspects un peu plus pratiques sont toutefois soulignés. Une utilisation pour indiquer le niveau de batterie par la couleur est suggérée, ainsi qu’une option pour que le véhicule « clignote » lorsqu’on l’a perdu sur un parking, par exemple. L’affichage de couleur noir ou blanc peut aussi aider à assurer la régulation thermique de l’habitacle, en jouant sur la réaction naturelle au rayonnement solaire. Cela pourrait donc permettre de réduire l’usage du chauffage ou de la climatisation.

La carrosserie exploite la technologie E Ink

Vous vous demandez peut-être comment fonctionne cette étonnante carrosserie caméléon ? Elle exploite la technologie E Ink, la même que celle que l’on peut déjà voir en action sur les écrans des liseuses, par exemple. Il s’agit d’une technologie d’affichage dite « électrophorétique ». Pour pouvoir passer du noir au blanc, la voiture est couverte de millions de microcapsules de deux types. Des blanches, chargées positivement, et des noires, chargées négativement. Lorsqu’on applique un champ électrique positif ou négatif, cette « encre » va s’organiser en fonction, montrant ainsi uniquement les capsules blanches, uniquement les noires, ou bien un mélange des deux, ce qui permet d’obtenir certains niveaux de gris.

La BMW IX M60 fonctionne entièrement à l’électricité, et mise donc, on l’aura compris, sur la personnalisation. BMW évoque d’ailleurs d’autres options de personnalisation pour mieux « refléter l’humeur du conducteur ». Cela passe notamment par des modes que l’on peut activer dans l’habitacle pour obtenir une ambiance lumineuse, sonore, et graphique particulière.

Des propositions originales qui n’empêchent pas une réaction quelque peu mitigée des internautes, entre enthousiasme et scepticisme quant à une option à laquelle on reproche parfois son aspect « gadget ».

La vidéo de présentation de BMW :