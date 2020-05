236 Partages











Le corps humain abrite un microbiome extrêmement diversifié composé de nombreuses espèces de bactéries. Si ces bactéries colonisent les tissus sains, elles font de même avec les tissus cancéreux. Dans une nouvelle étude menée par des microbiologistes israéliens, les chercheurs sont allés plus loin dans la caractérisation de ce microbiome tumoral à l’aide d’une cartographie bactérienne complète. Ils ont montré que diverses bactéries colonisaient les tumeurs de plusieurs types de cancers en proportions et espèces différentes.

La première étude complète sur les micro-organismes qui vivent à l’intérieur des tumeurs a révélé que les bactéries résident dans celles de nombreux types de cancer, mais les chercheurs ne savent pas encore si elles contribuent à la croissance tumorale. Ces bactéries font partie du microbiome d’une tumeur. L’étude a été publiée dans la revue Science.

Des bactéries présentes dans les tumeurs de nombreux types de cancers

Des bactéries ont déjà été trouvées dans des tumeurs de l’intestin et d’autres tissus du corps qui sont régulièrement exposés aux microbes. Cependant, on en sait moins sur leur présence dans les tumeurs d’autres cancers, comme celles des os, du cerveau et des ovaires. Pour obtenir une image plus complète, Ravid Straussman de l’Institut Weizmann des sciences en Israël et ses collègues, a recherché des bactéries dans un peu plus de 1000 échantillons de tumeurs prélevés sur des personnes atteintes de cancers des os, du cerveau, des ovaires, du sein, de la peau, du pancréas ou du poumon.

Ils ont trouvé des bactéries dans les tumeurs de tous les types de cancers, bien qu’à des degrés différents. Plus de 60% des tumeurs osseuses, mammaires et pancréatiques ont été testées positives pour l’ADN bactérien, contre seulement 14% des mélanomes. Au total, 528 espèces de bactéries ont été détectées dans les échantillons de tumeurs. Un mélange différent d’espèces a été trouvé dans chaque type de tumeur, ceux du cancer du sein hébergeant la gamme de bactéries la plus diversifiée.

Sur le même sujet : Cancer : comment camoufler les molécules chimiothérapeutiques pour tromper les tumeurs ?

Vers de potentielles nouvelles thérapies anticancéreuses

Vous voulez éliminer toutes les pubs du site tout en continuant de nous soutenir ? C'est simple, il suffit de s'abonner ! J'EN PROFITE 20% de rabais pour les 400 premiers ! Code : 0pub20pourcent Vous aimez notre travail ? Lisez cela avant de terminer l'article : Trust My Science est un magazine indépendant tenu par des passionnés et des scientifiques. Nous travaillons jour et nuit pour vous donner le meilleur malgré des moyens plus limités que certains gros journaux payants et soutenus par différentes organisations. Nous souhaitons préserver cette indépendance et gratuité pour conserver une neutralité sans faille et permettre un partage scientifique gratuit. C'est pourquoi nous proposons à nos lecteurs un abonnement de soutien , et en contre partie, aucune publicité ne s'affichera pour ces derniers. Êtes-vous intéressé(e) à soutenir le savoir gratuit et la promotion des sciences ? JE SOUTIENS POUR 1.5€ ! Rabais à vie pour les 400 premiers ! (sur abonnement mensuel). Code : soutienmensuel

On ne sait pas pourquoi différentes bactéries colonisent différentes tumeurs, mais l’exposition à des facteurs environnementaux qui causent le cancer peut être l’une des raisons, explique Straussman. Par exemple, l’étude a révélé que les tumeurs pulmonaires chez les fumeurs avaient tendance à contenir des bactéries qui décomposent les produits chimiques du tabac.

À ce stade, nous ne savons pas pourquoi les bactéries existent dans les tumeurs. Les bactéries peuvent contribuer à la croissance tumorale, ou elles peuvent tout simplement trouver plus facile d’envahir les tumeurs, explique Straussman. Si les bactéries jouent un rôle dans le développement des tumeurs, nous pourrons peut-être traiter le cancer en manipulant également le microbiome tumoral.

La modification des bactéries tumorales peut aussi améliorer la façon dont les personnes atteintes de cancer répondent aux thérapies anticancéreuses existantes, explique Straussman. En effet, son équipe a découvert que des bactéries spécifiques modifient la réponse d’une tumeur à l’immunothérapie, qui est un type courant de traitement du cancer.

Sources : Science