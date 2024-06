Des astronomes révèlent que le champ magnétique du Soleil est sur le point de s’inverser, marquant la moitié de son cycle d’activité et la transition progressive vers le minimum solaire. Se produisant tous les 11 ans, le prochain changement de polarité se fera du champ magnétique nord au champ magnétique sud dans l’hémisphère Nord et vice-versa — ce qui l’amènera à une orientation magnétique similaire à celle de la Terre. La vitesse d’apparition de ce phénomène sera déterminante pour l’intensité du prochain cycle d’activité.

Ces derniers mois ont enregistré une hausse importante de l’activité solaire, allant des éruptions solaires extrêmes de catégorie X aux tempêtes géomagnétiques de niveau de G5. Ces événements ont produit des aurores spectaculaires un peu partout dans le monde, qui seraient même parmi les plus puissantes des 500 dernières années.

Cette hausse d’activité indique que le cycle solaire actuel (cycle solaire 25) est sur le point d’atteindre son pic d’activité, connu sous le nom de « maximum solaire ». Suivant des périodes de 11 ans, ces cycles sont notamment caractérisés par un pic d’activité maximal et une activité minimale (minimum solaire) indiquant leur fin et la transition vers le prochain cycle. Selon les estimations actuelles, le prochain maximum solaire aura lieu entre la fin de cette année et début 2026.

Au cours de ces cycles se produit également un phénomène périodique appelé « cycle de Hale ». À l’instar de la Terre, le Soleil possède un champ magnétique dipôle, c’est-à-dire avec un côté positif (nord) et un côté négatif (sud). Cependant, alors que celui de notre planète s’inverse environ tous les 300 000 ans, celui du Soleil s’inverse tous les 11 ans, puis revient à son état d’origine au cours des 11 autres années suivantes.

Pendant le minimum solaire, le champ magnétique du Soleil est proche d’un champ dipolaire. Cependant, à mesure qu’il se dirige vers son pic d’activité maximal, son champ magnétique devient plus complexe et la limite entre les pôles nord et sud devient floue. Au moment de la transition entre le maximum et le minimum solaire, le Soleil présente à nouveau un champ dipolaire, mais inversé.

Lors du prochain changement de polarité, l’hémisphère Nord de notre étoile présentera un champ magnétique négatif, tandis que l’hémisphère Sud aura un champ magnétique positif — ce qui l’amènera à la même orientation magnétique que la Terre. Le dernier inversement de champ magnétique solaire remonte à la fin de l’année 2013.

Une transition progressive durant entre 1 et 2 ans

L’inversion du champ magnétique du Soleil est provoquée par les taches solaires, les régions à la structure magnétique complexe engendrant les éruptions solaires. À mesure que le Soleil approche de son pic d’activité et que ces taches deviennent plus nombreuses, les flux de plasma réorganisent leurs champs magnétiques et perturbent leur dipolarité. Ces taches aux champs magnétiques affaiblis migrent ensuite vers les pôles, convertissant les champs magnétiques de ces derniers.

Plus précisément, les taches solaires près de l’équateur ont un champ magnétique correspondant à celui initial, tandis que celles au niveau des pôles présentent un champ magnétique opposé. En entrant en contact avec le champ existant, les polarités s’annulent (car opposées). Et lorsque ce processus atteint son maximum, c’est-à-dire lorsqu’un nombre suffisant de champs de polarité opposés migrent vers les pôles, les champs de ces derniers sont entièrement remplacés par les nouveaux champs entrants.

À noter toutefois que cette inversion de champ magnétique ne se produit pas de manière instantanée. Il s’agit d’une transition progressive qui peut durer généralement entre un et deux ans (voire cinq ans pour le précédent cycle solaire). « Il n’y a pas de ‘moment’ spécifique au cours duquel les pôles du Soleil s’inversent », a expliqué à Space.com Ryan French, astrophysicien au National Solar Observatory (NSO). En outre, les mécanismes exactes sous-tendant cette inversion demeurent pour le moment mystérieux.

Des éjections de masse coronale plus intenses à prévoir

Bien que le phénomène semble spectaculaire, les effets d’un tel inversement de polarité se font rarement ressentir sur Terre. Néanmoins, il s’agit de la rare période au cours de laquelle les éruptions solaires peuvent provenir de n’importe quelle latitude solaire, y compris les pôles. Au cours de cette période, les éjections de masse coronale ont des impacts légèrement plus importants et provoquent des tempêtes géomagnétiques tout aussi importantes — comme cela s’est produit lors du déclin du cycle solaire 24.

D’un autre côté, le déplacement du champ magnétique pourrait être bénéfique pour la Terre et les instruments en orbite, en servant notamment de bouclier provisoire contre le rayonnement interstellaire. Ce déplacement produit en effet un vaste complexe de lignes de champ magnétique entremêlées et difficiles à pénétrer, qui peut s’étendre sur des milliards de kilomètres.

Par ailleurs, la vitesse à laquelle se produit le phénomène pourrait fournir des indices concernant l’intensité du prochain cycle solaire. Si l’inversement se produit dans les deux prochaines années, le cycle solaire 26 devrait être relativement intense. En revanche, s’il ne se produit que dans 5 ans, le prochain cycle ne sera pas très actif, à l’instar du précédent (cycle solaire 24).