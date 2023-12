ChatGPT serait devenu paresseux : OpenAI prévoit de lui taper sur les doigts

Après le DevDay, grand événement organisé par OpenAI il y a quelques semaines, ChatGPT a suscité un tel enthousiasme que l’entreprise a dû temporairement suspendre les nouvelles inscriptions à ChatGPT Plus, sa version premium. Mais parallèlement à cette popularité croissante, des critiques émergent quant à une prétendue « paresse » de l’IA conversationnelle.

Lancé il y a un an, ChatGPT s’est rapidement imposé comme un outil incontournable pour des millions de professionnels et d’étudiants, leur permettant d’accroître leur productivité. Néanmoins, ces dernières semaines, un certain nombre d’utilisateurs signalent une baisse de performance. Ils décrivent le problème comme de la « paresse », une tendance particulièrement frustrante pour ceux qui utilisent la version payante. En réponse à la situation, OpenAI serait déjà en train de corriger les problèmes à l’origine de ces changements.

D’ailleurs, il y a quelques mois à peine, ChatGPT devenait de plus en plus « stupide » selon certains experts. Des chercheurs sont même parvenus à prouver cela par des expériences mathématiques confrontant les versions des modèles GPT.

Les plaintes concernant cette régression notable de ChatGPT se sont multipliées sur les forums et les réseaux sociaux. Plusieurs utilisateurs rapportent que l’outil ne répond pas toujours directement aux demandes. Plutôt que de réaliser la tâche demandée, le modèle fournit uniquement des instructions ou des conseils sur comment les utilisateurs peuvent effectuer la tâche par eux-mêmes. Parfois, l’outil refuse tout simplement de fournir les réponses.

C’était par exemple le cas pour un utilisateur qui avait demandé à ChatGPT d’établir la liste des semaines restantes avant le 5 mai 2024. Plutôt que de générer une liste précise, l’outil s’est limité à une « estimation approximative » du temps restant. Ce n’est là qu’un cas parmi tant d’autres. De nombreux utilisateurs ont également fait état de réponses vagues ou trop brèves. Le manque de précision dans certaines réponses les a par ailleurs parfois contraints à reformuler la demande dans l’espoir d’obtenir la réponse attendue.

Certains experts estiment cependant que ces comportements ne traduisent pas une diminution des capacités de ChatGPT. Si tel était le cas, l’outil serait incapable de répondre correctement à certaines requêtes, ce qui n’était pas le cas lorsque les utilisateurs reformulaient leurs requêtes. Ces derniers sont donc confrontés, selon ces analyses, à un simple changement de comportement de l’IA.

Après les plaintes sur les réseaux, un membre de l’équipe a expliqué sur la plateforme X que ces modifications pouvaient être dues à un bug du modèle. Et il y a deux jours, OpenAI a également fait une annonce précisant être au courant des critiques à propos de son modèle. « Nous avons entendu tous vos commentaires sur le fait que GPT-4 devient paresseux ! Nous n’avons pas mis à jour le modèle depuis le 11 novembre, et ce n’est certainement pas intentionnel. Le comportement du modèle peut être imprévisible, et nous cherchons à le corriger », écrivait OpenAI sur son compte X le 8 décembre. En revanche, l’entreprise n’a pas divulgué d’estimation de la date de résolution du problème.

we've heard all your feedback about GPT4 getting lazier! we haven't updated the model since Nov 11th, and this certainly isn't intentional. model behavior can be unpredictable, and we're looking into fixing it 🫡

— ChatGPT (@ChatGPTapp) December 8, 2023