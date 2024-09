Les chauffeurs Uber se sentent très menacés par l’essor des robotaxis Waymo

Rédacteurs, chanteurs, producteurs, graphistes… la liste des métiers impactés par l’intelligence artificielle ne cesse de s’étendre. Désormais, les chauffeurs Uber craignent également d’en faire partie en raison de l’essor des robotaxis — particulièrement ceux de l’entreprise Waymo (de Google), dont la zone d’opération continue de s’agrandir.

Dans plusieurs villes américaines, les véhicules électriques de Waymo, filiale d’Alphabet (maison mère de Google), circulent désormais de manière autonome. Ces véhicules, dépourvus de conducteurs, s’appuient sur un système sophistiqué de télédétection par laser (lidar), de caméras et de radars pour se déplacer.

Après des années de développement technologique, Waymo a constitué sa flotte et propose désormais un service de robotaxis. Le principe est similaire à celui d’Uber, avec une application appelée Waymo One permettant de localiser les clients et de déterminer les tarifs des courses. Ce modèle inquiète les chauffeurs Uber, qui voient en Waymo une réelle menace pour leur emploi. Dans un rapport publié par The Register, un journaliste a recueilli les témoignages de plusieurs chauffeurs face à la croissance de Waymo.

Le début de la fin pour Uber ?

À en croire les témoignages recueillis par The Register sur un forum dédié, il pourrait s’agir du début de la fin pour Uber. Waymo pourrait devenir un concurrent redoutable grâce à la qualité de son service et à ses tarifs compétitifs. Les prix pratiqués par Waymo sont souvent similaires à ceux d’Uber, avec une flotte composée de véhicules luxueux, notamment des Jaguar I-Pace électriques. De plus, les chiffres témoignent de sa progression : en mai dernier, Waymo enregistrait 50 000 trajets par semaine, un chiffre qui a presque doublé en août. « Je soupçonne qu’au fil des mois et des années, nos revenus vont chuter de manière significative », peut-on lire sur le forum d’Uber, sur lequel de nombreux chauffeurs expriment leurs craintes.

Un autre atout de la filiale d’Alphabet est la sécurité. Waymo semble déterminé à réduire le nombre d’accidents par ses efforts en recherche et développement en ce sens. Jusqu’à présent, l’entreprise affiche un excellent bilan en matière de sécurité.

Des pertes financières chez Waymo ?

Bien que les conducteurs Uber voient en Waymo une menace redoutable propulsée par un énorme potentiel de croissance, l’entreprise fonctionnerait actuellement à perte, selon un récent rapport du New York Times. En effet, Alphabet aurait enregistré une perte de près de 2 milliards de dollars dans plusieurs de ses activités expérimentales, dont les robotaxis Waymo. De plus, le modèle économique de Waymo suscite des doutes quant à sa rentabilité. Les véhicules utilisés coûtent plus de cent mille dollars, alors que les prix des courses restent alignés sur ceux des concurrents du marché.

Quoi qu’il en soit, les chauffeurs Uber risquent de ne plus trouver leur compte, même si Waymo ne parvenait pas à s’imposer. Depuis 2022, ces professionnels ont vu leurs revenus diminuer à cause d’une mise à jour du système de paiement de la plateforme. Alors qu’ils parvenaient auparavant à toucher au moins le salaire minimum mensuel, ce n’est plus le cas depuis deux ans, et la situation pourrait rapidement empirer dans les années à venir avec l’avènement rapide des taxis autonomes.