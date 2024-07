Des chercheurs ont conçu une horloge si précise qu’elle pourrait redéfinir la seconde

La quête de la précision dans la mesure du temps a toujours été un moteur de nombreuses percées scientifiques. Une étude récente publiée dans la revue Physical Review Letters dévoile une horloge à réseau optique (un type d’horloge atomique ultraprécise) d’une précision jusqu’ici inégalée, ouvrant la voie à une éventuelle redéfinition de la seconde. Les implications de cette avancée touchent à la fois la physique fondamentale et des domaines pratiques variés, avec d’éventuelles applications technologiques et industrielles.

Pour saisir pleinement la portée de cette nouvelle étude, plongeons dans les détails complexes de l’horloge à réseau optique 1D conçue dans le cadre de l’étude. D’abord, les auteurs ont méticuleusement conçu un système où les atomes sont piégés dans un réseau optique unidimensionnel, formé dans une cavité verticale sous vide (alignée à la gravité). Cette configuration permet la manipulation et la mesure précises des états atomiques, un facteur essentiel pour atteindre une grande précision dans la mesure du temps.

Le cycle de Rabi, clé de la précision temporelle ?

Au cœur du fonctionnement de cette horloge à réseau optique se trouve la spectroscopie de Rabi. En plaçant les atomes dans des états quantiques spécifiques et en conduisant des transitions vers des niveaux d’énergie supérieurs, les chercheurs peuvent mesurer la fraction d’excitation atomique avec une précision remarquable. L’étude met notamment en évidence la transition d’horloge la moins sensible au magnétisme à ce jour, minimisant ainsi les perturbations externes qui pourraient autrement fausser les résultats.

Le contrôle et la mesure de la température sont également essentiels dans cette avancée. L’équipe de recherche, dirigée par Alexander Aeppli, a mis en place une sonde de température équipée de deux capteurs pour surveiller la température à l’emplacement de l’atome. Cette attention particulière portée à la stabilité thermique est indispensable, car même de petites fluctuations peuvent grandement affecter la précision de l’horloge.

L’étude examine également un aspect technique que les chercheurs appellent les « bandes latérales bleues axiales » (BSB). Ce phénomène est causé par la façon dont le réseau optique est configuré. Imaginez que les atomes sont comme des billes placées dans une grille lumineuse. Parfois, ces billes peuvent sauter d’une position à une autre dans la grille, et ces sauts sont appelés « transitions de Wannier-Stark (WS) ».

Ces transitions sont donc importantes, car elles permettent à l’horloge de préserver sa précision. De fait, les chercheurs ont mis au point des modèles mathématiques pour comprendre comment ces sauts se produisent et ont pris en compte des facteurs comme la structure de la grille de lumière ainsi que la température. Grâce à cela, ils ont pu obtenir une image claire du fonctionnement de leur système. En termes simples, en étudiant comment les atomes se déplacent et changent de position dans la grille, les chercheurs ont pu s’assurer que l’horloge fonctionne de manière précise et fiable.

Une précision inégalée

L’un des aspects les plus remarquables de cette étude est la précision atteinte dans la mesure des transitions d’horloge. Pour bien comprendre ce point, il faut d’abord comprendre ce qu’est exactement la spectroscopie de Rabi. La spectroscopie de Rabi est une méthode utilisée pour étudier les transitions entre différents niveaux d’énergie des atomes en utilisant un champ électromagnétique oscillant. Dans cette étude, les chercheurs ont utilisé cette technique pour mesurer les transitions des atomes dans l’horloge à réseau optique.

Ils ont appliqué un champ électromagnétique pendant 2,43 secondes pour exciter les atomes et observer leurs transitions d’énergie. Ensuite, ils ont ajusté ces données à un modèle mathématique suivant le cycle de Rabi pour vérifier l’exactitude des mesures. En d’autres termes, cette méthode leur a permis de déterminer avec une grande précision à quel moment et à quelle fréquence les atomes changeaient de niveau d’énergie.

L’horloge à réseau optique de l’étude a ainsi atteint une incertitude systématique totale de 8,1×10-19 unités fractionnaires de fréquence, ce qui représente l’incertitude la plus faible jamais atteinte pour toute horloge. Il s’agit donc d’un niveau de précision exceptionnel dans la mesure du temps, ce qui pourrait avoir des implications importantes pour la physique fondamentale et les technologies basées sur cette mesure.

Des applications vastes, mais à l’issue d’un long tunnel…

En physique fondamentale, les horloges à réseau optique peuvent fournir des données précises sur la nature du temps et de l’espace, révélant potentiellement des aspects jusqu’ici inconnus des mécanismes régissant l’Univers. D’un point de vue pratique, ces horloges pourraient améliorer diverses technologies dépendantes de la mesure précise du temps, des systèmes de positionnement global (GPS) aux télécommunications et au-delà.

Cependant, la route vers de telles avancées est semée d’embûches. L’étude souligne en effet l’importance d’une conception expérimentale méticuleuse et la nécessité d’un raffinement continu des techniques. Alors que les chercheurs repoussent actuellement les limites théoriques, ils doivent aussi naviguer dans un paysage complexe de variables pouvant influencer le résultat une fois le concept appliqué à des technologies existantes.

En outre, cette avancée pourrait même, à terme, changer la manière dont nous définissons la seconde. Actuellement, la seconde est définie en utilisant des horloges atomiques très précises, mais les horloges à réseau optique (bien qu’également atomiques) pourraient être encore plus exactes pour cette tâche. Pour faire une comparaison simple, c’est comme si nous utilisions une règle encore plus précise pour mesurer le temps. Imaginez que jusqu’à présent, nous mesurions le temps avec une règle graduée en millimètres. Avec ces nouvelles horloges, ce serait presque comme utiliser une règle graduée en micromètres, beaucoup plus fine et précise.

Source : Physical Review Letters