Des chercheurs veulent occulter le Soleil avec un « parasol cosmique » pour refroidir la Terre

La Terre atteint des températures globales annuelles sans précédent, poussant la communauté scientifique à chercher des solutions innovantes pour lutter contre ce réchauffement. Parmi elles, l’idée d’un « parasol spatial géant », destiné à freiner l’augmentation globale des températures en réduisant l’irradiation solaire directe de la planète.

Alors que le réchauffement climatique continue de poser une menace sérieuse à l’équilibre écologique de la planète, des scientifiques du Technion-Israel Institute of Technology et de l’Institut de Recherche Spatiale Asher proposent une solution audacieuse pour atténuer ses effets.

L’équipe, dirigée par le professeur Yoram Rozen, explore, comme exposé dans un article du New York Times, la possibilité de déployer un dispositif spatial surnommé « parapluie cosmique » (ou parasol cosmique), destiné à réduire l’irradiation solaire sur Terre. En envisageant de bloquer une petite fraction des rayons du soleil, le dispositif vise un refroidissement contrôlé.

Le concept du parasol cosmique

Le prototype de parasol spatial envisagé est un dispositif ambitieux conçu pour moduler l’exposition solaire avec minutie. Avec une superficie projetée équivalente à celle de l’Argentine, ce parasol cosmique vise donc à limiter seulement une partie du rayonnement. L’objectif scientifique derrière cette démarche est de réduire l’irradiation solaire de 1 à 2 %. Un chiffre jugé suffisant pour obtenir un impact significatif sur le rythme actuel du réchauffement planétaire.

Ce concept repose sur une stratégie de géo-ingénierie spatiale qui, bien que complexe, s’inscrit dans une logique d’intervention directe sur le climat terrestre pour en modérer les extrêmes. Les chercheurs envisagent l’utilisation de matériaux légers, mais résistants, capables de supporter les conditions extrêmes de l’espace, telles que les variations de température et le rayonnement solaire intense.

Le design envisagé consiste en une multitude de petits éléments, ou voiles, qui, une fois assemblés en orbite, formeraient ensemble une ombre partielle sur la Terre. La concrétisation du projet se heurte à une série de défis majeurs, à commencer par les aspects techniques et financiers.

Le financement initial nécessaire pour mettre au point un tel prototype est estimé entre 10 et 20 millions de dollars. Cette fourchette de coûts reflète la complexité et l’innovation requises pour développer une technologie spatiale d’une telle envergure. En outre, la structure envisagée doit être conçue pour endurer l’environnement spatial, incluant notamment une résistance aux tempêtes solaires (qui peuvent libérer des quantités massives de particules énergétiques) et la capacité à éviter ou à survivre aux impacts avec des débris spatiaux (qui représentent un risque constant pour tout dispositif en orbite).

Au-delà des considérations techniques et financières, le projet soulève également des questions sur sa mise en œuvre pratique et ses impacts à long terme. Les partisans de cette initiative, conscients des enjeux, mettent en avant l’urgence d’agir face au changement climatique et la nécessité d’innover pour aboutir à des solutions durables. Ils arguent que malgré les obstacles, l’exploration de solutions de géo-ingénierie aussi extrêmes que le parasol spatial est nécessaire.

Ce projet soulève bien entendu des questions éthiques importantes, notamment sur l’intervention humaine à grande échelle dans le système climatique, les risques imprévus pour les écosystèmes et l’équité dans la distribution des bénéfices et des impacts climatiques globaux.