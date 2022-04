Chine : des chiens robots « aboient » des instructions sanitaires

⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire (après la pub)



Les vidéos, diffusées sur les réseaux sociaux, ont fait le tour du monde. On y voit des robots quadrupèdes grossièrement équipés de haut-parleurs. C’est un des modes de communications choisis, en Chine, pour rappeler les consignes de confinement imposées à la population face à la nouvelle vague de COVID-19.

Comme l’explique Reuters, la ville de Shanghai a imposé ce vendredi 1er avril le confinement total de ses 26 millions d’habitants, « pour arrêter la propagation de la COVID-19, alors même que les chiffres officiels faisaient chuter les cas locaux pour la deuxième journée consécutive ». Il s’agit de l’extension d’un confinement qui était déjà imposé dans les quartiers est de la ville.

De nouvelles directives très strictes ont ainsi été imposées « aussi longtemps qu’il faudra pour contrôler l’épidémie ». Selon Reuters, les habitants ont été sommés de ne pas sortir de chez eux, interdisant même de sortir les poubelles ou de promener le chien. Bien que le taux d’infection rapporté en Chine soit plutôt faible par rapport à la moyenne mondiale, les contagions à Shanghai représentent trois cas asymptomatiques sur quatre à travers le pays. La ville est donc devenue le cheval de bataille du gouvernement.

Parmi les approches adoptées pour confiner la population et transmettre les consignes sanitaires, il y en a de plus surprenantes que d’autres. Les autorités se sont ainsi mises à utiliser des robots chiens, qui se promènent dans les rues désertes pour rappeler les instructions en vigueur. Les vidéos montrant ces machines quadrupèdes courir à travers la ville ont fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux.

Diffusion des instructions sanitaires par des drones et des chiens robots

La vidéo ci-dessus, diffusée par un média affilié au gouvernement chinois, The Paper, en est un exemple. Elle a été mise en ligne le 29 mars et elle montre un dispositif somme toute assez sommaire. La « voix » du chien robotisé provient en fait d’un haut-parleur grossièrement attaché sur son dos, visiblement avec du ruban adhésif de chantier. De quoi, toutefois, « aboyer » assez efficacement dans les rues. De la même façon, des drones volants ont aussi été mis en action pour transmettre les instructions de confinement, selon The Times. Les instructions portaient sur des gestes sanitaires précis, tels que « n’enlevez pas vos masques, lavez-vous les mains fréquemment et vérifiez votre température corporelle ».

De quoi susciter quelques comparaisons avec des films célèbres d’anticipation chez les internautes. « Ça me rappelle la série TV ‘la guerre des mondes’, où des espèces de robots chiens alien parcourent les rues et dégomment les survivants dans des rues désertées », exprime ainsi un certain Gabe dans les commentaires d’une autre vidéo de l’engin, relayée sur Twitter. Fort heureusement, ces chiens-là ne font qu’aboyer bruyamment aux oreilles des infortunés habitants de Shanghai. Cela n’est d’ailleurs pas une première mondiale : à Singapour, des chiens robots avaient aussi été utilisés pour promouvoir la distanciation sociale dans les parcs, comme en témoigne cette vidéo de la chaîne de télévision CNBC.

Selon l’étonnante opinion de la société chinoise de transport Rayhaber, qui a aussi publié un article sur le sujet, « il ne sera pas trop étrange de rencontrer bientôt un tel chien robot dans les rues de Shanghai, car certaines personnes commencent à promener ces animaux robotiques comme des animaux de compagnie ».