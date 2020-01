306 Partages











Dans le but de stopper la propagation de la maladie mortelle de type pneumonie, causée par une souche inconnue de coronavirus appelée “2019-nCoV”, le gouvernement chinois a placé la ville de Wuhan en quarantaine. Selon un communiqué, tous les transports de passagers hors de la ville ont été temporairement suspendus.

Désormais, les 11 millions d’habitants de la ville de Wuhan, dans laquelle des centaines de personnes sont tombées malades et dont au moins neuf sont décédées des suites de la maladie virale, sont immobilisés. Le seul moyen pour eux de quitter la ville est d’obtenir une autorisation spéciale, précédée de contrôles médicaux.

Suite au premier signalement le 12 décembre 2019, le virus s’est rapidement propagé au Japon, en Thaïlande et en Corée du Sud. Dernièrement, un voyageur en provenance de Wuhan l’a également transporté aux États-Unis.

Face à une épidémie mondiale, le gouvernement chinois a essayé de garder le contrôle, allant jusqu’à censurer certaines publications de médias et supprimer les posts, sur les réseaux sociaux, qui ne correspondent pas aux déclarations officielles.

Le communiqué officiel, repéré par le journaliste Gabriel Wildau du Financial Times, déclare que la suspension de tous les voyages en bus, en train, et en ferry est temporaire. Cependant, si le gouvernement possède déjà des informations sur le moment où ces services seront rétablis et la quarantaine levée, il ne les a pas encore révélées. Nous ne savons également pas encore si les transports aériens seront rétablis avant ou après ces derniers.

