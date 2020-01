445 Partages











Récemment, un nouveau coronavirus provoquant une mystérieuse maladie semblable au SRAS s’est propagé en Chine et dans trois autres pays asiatiques, depuis sa première apparition dans la ville centrale de Wuhan. Au départ, les autorités excluaient une transmission interhumaine, mais aux dernières nouvelles et suite au signalement de plusieurs décès, il s’avère que le virus peut bel et bien être transmis entre humains.

Le 31 décembre 2019, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a été alertée par les autorités chinoises d’une série de cas de pneumonie à Wuhan, une ville de 11 millions d’habitants. Les patients avaient été mis en quarantaine et des travaux de recherche sur l’identification de l’origine de la pneumonie avaient débuté.

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) des États-Unis avaient identifié l’origine potentielle du virus : un marché de fruits de mer de Huanan (à Wuhan), en Chine.

Nouveau coronavirus

Le 9 janvier, l’OMS a déclaré que l’épidémie de Wuhan a été causée par un type inconnu de coronavirus, responsable d’un large éventail de maladies, allant du rhume à des affectations plus graves comme le SRAS. Le nouveau coronavirus est pour l’instant appelé “coronavirus de Wuhan”, ou 2019-nCoV.

Selon un bilan officiel, à ce jour, 59 personnes ont été infectées, dont sept qui sont dans un état grave.

Premier décès

Les autorités sanitaires chinoises ont déclaré qu’un premier patient est décédé du virus le 11 janvier. Peu de temps après, le nombre total de malades a été revu à la baisse et faisait état de 41 cas.

Une propagation au-delà de la Chine

Le 13 janvier, le virus s’est propagé au-delà des frontières de la Chine pour la première fois, avec un cas émergeant en Thaïlande, selon l’OMS. La victime est une Chinoise atteinte d’une légère pneumonie, qui revenait d’un voyage à Wuhan.

Le 15 janvier, la commission chinoise de la santé a déclaré qu’aucune transmission interhumaine du virus à l’origine de l’épidémie de Wuhan n’avait été confirmée, mais que cette possibilité “ne pouvait pas être exclue”.

Le lendemain, un premier cas de virus est confirmé au Japon, chez une personne qui avait séjourné à Wuhan début janvier.

Contrôles américains

Le 17 janvier, une deuxième victime, un homme de 69 ans, décède à Wuhan, selon les autorités.

Le même jour, les CDC annoncent qu’ils commenceront à contrôler les passagers en provenance de Wuhan dans trois aéroports : San Francisco, JFK (New York) et Los Angeles.

Confirmation de la transmission interhumaine

Le 20 janvier, un troisième décès et plus de 100 nouveaux cas sont annoncés en Chine, suscitant des inquiétudes avant les vacances annuelles du Nouvel An lunaire (ou Nouvel An chinois), qui commencent le 25 janvier et voient des centaines de millions de Chinois voyager à travers le pays.

Le virus est présent à Pékin au nord, à l’est de Shanghai et au sud de Shenzhen. Plus de 200 cas ont été enregistrés. Le virus a également été détecté en Corée du Sud chez un Chinois arrivé en avion depuis Wuhan.

Le président chinois Xi Jinping a affirmé, durant ses premiers commentaires publics sur l’épidémie, que le virus doit être “résolument contenu”. La transmission interhumaine est “affirmative”, a déclaré Zhong Nanshan à la chaîne de télévision publique CCTV, spécialiste chinois des maladies infectieuses.

Premier cas aux États-Unis

Un premier cas aux États-Unis a été signalé il y a quelques jours. Il concerne une personne dans l’État de Washington, près de Seattle. Le patient avait été hospitalisé la semaine dernière après un récent voyage à Wuhan.

Cet article sera régulièrement mis à jour.