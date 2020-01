La ville chinoise de Wuhan est en train de construire un hôpital en un temps record afin de soigner les patients atteints du nouveau coronavirus, car l’épidémie sature les systèmes de santé du pays.

La construction d’un nouvel hôpital d’appui a débuté. Il devrait être érigé en quelques jours seulement, dans le but d’accueillir et de soigner les patients atteints par le nouveau virus mortel. Connu à présent sous le nom de 2019-nCoV, il a infecté plus de 870 personnes (état ce vendredi matin) et a provoqué au moins 26 décès à travers le pays.

À l’heure actuelle, la ville de Wuhan, ainsi qu’au moins neuf autres villes ont vu leurs transports en commun fermés, laissant au total 40 millions de personnes en quarantaine, dans le but d’empêcher la propagation du virus. Cette stratégie reflète les efforts de Pékin pour contrôler l’épidémie mortelle de SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) en 2003, lorsque le pays a construit un hôpital en seulement sept jours, ce qui a permis de traiter un septième des patients du pays.

La construction a donc débuté à Wuhan, là où tout a commencé (première détection du virus). Dans cette ville, le système médical est totalement dépassé par le nombre de personnes contaminées.

#Breaking: Confirmed – A new hospital in #Wuhan in #China is being build right now, and will be finished within 6 days, to transfer all patients with the only symptoms of the #Coronavirus to begin cleaning all of the other hospitals.

The hospital will be demolished afterwards. pic.twitter.com/9k3NeMOVFn

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) January 23, 2020