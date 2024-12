Du haut de ses 74 ans, le plus vieil oiseau du monde a pondu un œuf !

Face à des menaces multiples – pollution plastique, espèces invasives, dégradation de leur habitat – les albatros de Laysan luttent pour leur survie. Parmi eux, Wisdom, doyenne de l’espèce, incarne une résilience extraordinaire. Fin novembre, cette survivante de 74 ans a une nouvelle fois défié les probabilités en pondant un œuf, amorçant avec son nouveau compagnon une nouvelle saison de nidification.

Situé à l’extrémité nord-ouest de l’archipel hawaïen, le Midway Atoll National Wildlife Refuge, géré par l’US Fish and Wildlife Service, est un sanctuaire essentiel pour la faune. Ses plages accueillent chaque année des colonies d’oiseaux marins, parmi lesquelles les albatros de Laysan, reconnaissables à leur plumage blanc et leur envergure impressionnante. Mais aucun oiseau n’attire autant l’attention que Wisdom, devenue un symbole de ténacité et de longévité.

Une légende vivante

Depuis plusieurs décennies, Wisdom suscite la fascination des biologistes. Cette femelle albatros de Laysan, identifiée pour la première fois en 1956, est aujourd’hui considérée comme le plus vieil oiseau sauvage recensé au monde. Cette année, elle a pondu un œuf, ajoutant ce dernier à une cinquantaine déjà produits au cours de sa vie exceptionnelle.

Le suivi scientifique des albatros sur l’atoll de Midway a débuté en 1936, dans l’objectif de mieux comprendre leurs cycles de vie, leurs comportements reproductifs et leur démographie. En près de 90 ans, quelque 250 000 oiseaux ont été bagués. Wisdom, elle, a été marquée par l’ornithologue Chandler Robbins à une époque où l’on ignorait encore l’ampleur de sa destinée. Estimée alors à six ans – l’âge minimum pour qu’une femelle commence à pondre –, elle pourrait atteindre ses 74 ans ce mois-ci (décembre 2024), un record absolu parmi les oiseaux sauvages.

« L’albatros le plus âgé que nous connaissions, en dehors de Wisdom, a 52 ans », souligne Jonathan Plissner, biologiste superviseur au Midway Atoll National Wildlife Refuge, dans une interview accordée au Washington Post. Cette longévité hors du commun pourrait, selon lui, être le fruit d’un mélange génétique favorable et d’une chance remarquable.

Si les albatros de Laysan peuvent vivre en moyenne jusqu’à 40 ans, la longévité de Wisdom reste une anomalie. La reproduction ajoute encore à son mystère. Monogame comme la plupart de ses congénères, elle avait partagé de nombreuses années avec un compagnon nommé Akeakamai, avec qui elle revenait régulièrement sur Midway pour nidifier. Leur dernière nidification remonte à 2021, avant la disparition d’Akeakamai.

En 2023, Wisdom a été aperçue en pleine danse nuptiale, un rituel complexe mêlant postures, coups de bec et hochements de tête, destiné à séduire un nouveau partenaire. Le choix du compagnon semble avoir porté ses fruits : cette année, Wisdom est revenue avec un nouvel allié et a pondu un œuf. Une prouesse partagée avec enthousiasme par l’US Fish and Wildlife Service sur Facebook.

Une icône de la résilience

L’œuf est désormais en cours d’incubation, un processus de deux mois durant lequel Wisdom et son partenaire se relaient pour veiller sur le nid. Si tout se déroule comme prévu, le poussin devrait voir le jour d’ici la fin janvier. « Dans 75 % des cas, l’œuf éclot. Nous avons toutes les raisons d’être optimistes pour Wisdom », confie Jonathan Plissner.

L’histoire de Wisdom va bien au-delà des records. Elle incarne une espèce confrontée à des défis croissants : pollution plastique omniprésente dans l’océan, prédation accrue par des espèces invasives comme les souris, et perte d’habitats causée par le changement climatique. Sur Midway, où elle est revenue inlassablement depuis des décennies, elle est devenue un symbole de résistance face à l’adversité.