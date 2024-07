Un sucre présent dans le corps pourrait être la meilleure solution naturelle contre la calvitie

Près de 50 % des hommes dans le monde sont confrontés à la réalité frustrante qu’est la calvitie. Des traitements sont déjà disponibles sur le marché, avec des résultats variables. Des chercheurs viennent cependant de mettre la main sur une potentielle alternative naturelle, moins coûteuse et aussi efficace que le meilleur des traitements disponibles à ce jour. Dans une étude publiée dans la revue Frontiers in Pharmacology, ils avancent que le 2-désoxy-D-ribose (ou 2dDR), un composé du sucre présent naturellement dans l’organisme, pourrait jouer un rôle clé dans la restauration capillaire. Selon eux, ce sucre stimule la croissance des cheveux en favorisant la formation de nouveaux vaisseaux sanguins.

Les pays où le taux de perte de cheveux chez les hommes est le plus élevé sont situés dans la zone occidentale. La France se trouve en troisième place du classement, avec 44,25 % d’hommes sujets à la calvitie. Parmi les causes les plus fréquentes de perte de cheveux, il y a l’alopécie androgénétique, un phénomène qui s’accentue généralement avec l’âge, mais qui peut aussi débuter tôt (dès la puberté).

Le Minoxidil figure parmi les traitements les plus utilisés contre l’alopécie androgénétique. Utilisé en application locale, ce vasodilatateur stimule la repousse. En revanche, il ne s’avère efficace que dans le cas d’une alopécie légère et est susceptible d’entraîner des effets secondaires tels que la sensibilité à la lumière et un sentiment d’inconfort au niveau du cuir chevelu. Cependant, une équipe internationale de chercheurs, de l’Université de Sheffield en Angleterre et de l’Université COMSATS au Pakistan, a découvert un potentiel traitement alternatif à la fois naturel et efficace.

« La calvitie masculine est une affection très répandue, qui touche les hommes du monde entier, mais il n’existe pour l’instant que deux médicaments homologués par la FDA pour la traiter », déclare dans un communiqué Sheila MacNeil, professeure d’ingénierie tissulaire à l’Université de Sheffield. « Nos recherches suggèrent que la réponse au traitement de la perte de cheveux pourrait être aussi simple que l’utilisation d’un sucre désoxy ribose naturel pour stimuler l’apport sanguin aux follicules pileux et favoriser la croissance des cheveux », a-t-elle ajouté.

Le ribose et le désoxyribose sont tous deux des sucres (monosaccharides) présents dans le métabolisme et constituent des composants essentiels des acides nucléiques. Si le ribose est localisé dans l’ARN, le désoxyribose, quant à lui, se trouve au niveau de l’ADN.

Une découverte prometteuse et inattendue

La découverte de l’implication du 2-désoxy-D-ribose (2dDR) dans la santé capillaire est un heureux hasard. Au cours des huit dernières années, MacNeil et ses collègues se sont concentrés sur la manière dont le 2dDR pourrait aider dans la stimulation de la croissance des vaisseaux sanguins. C’est ainsi que de manière inattendue, ils ont constaté une corrélation entre la cicatrisation des plaies et l’accélération de la croissance des cheveux sur les zones traitées.

Pour approfondir leur analyse, les chercheurs ont réalisé une expérience sur des souris. Ils ont commencé par mettre au point un modèle de souris présentant une « chute de poils due à la testostérone ». Ce modèle visait à reproduire chez l’animal la cause de l’alopécie commune chez les hommes. Ensuite, les souris ont été réparties en 4 groupes : le premier groupe a été traité à la dihydrotestostérone (DHT), le second au minoxidil, le troisième au gel de 2dDR et le dernier a reçu un traitement composé de gel de 2dDR combiné au minoxidil. Au cours de cette expérience, chaque groupe de souris a reçu son traitement respectif pendant une période de 20 jours.

Au 21e jour, en analysant les zones de peau des souris, les chercheurs ont constaté que le groupe traité avec le gel 2dDR-SA à base d’alginate de sodium à libération prolongée avait un résultat similaire à celui traité au minoxidil. Ils ont conclu que le gel favorise la repousse des cheveux en augmentant le flux sanguin vers les follicules pileux. En comparant les résultats avec les autres groupes, ils ont relevé que le traitement au 2dDR était aussi efficace que le minoxidil dans presque 90 % des cas. Les résultats indiquent également que le sucre désoxyribose constitue une option thérapeutique naturelle prometteuse pour stimuler la croissance des cheveux.

« Le sucre désoxyribose pro-angiogénique est d’origine naturelle, peu coûteux et stable et nous avons montré qu’il peut être délivré à partir d’une variété de gels porteurs ou de pansements », a déclaré Muhammed Yar, professeur agrégé à COMSATS. L’équipe estime également que si la molécule de sucre est en mesure de favoriser la repousse des cheveux, c’est parce qu’elle stimule la synthèse du facteur de croissance de l’endothélium vasculaire (VEGF).

En revanche, les chercheurs ont déclaré que « pour étudier le mécanisme d’action du 2dDR, des travaux supplémentaires seront nécessaires afin d’analyser les niveaux de VEGF dans ce modèle, suite à l’ajout de 2dDR, et dans quelle mesure la stimulation des follicules pileux peut être bloquée par l’ajout d’inhibiteurs du VEGF ». Quoi qu’il en soit, les recherches ne sont qu’à leurs débuts, et cette découverte pourrait conduire à la mise au point d’un traitement naturel efficace contre l’alopécie masculine, et même la perte de cheveux induite par la chimiothérapie.

Source : Frontiers in Pharmacology