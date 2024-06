Une civilisation extraterrestre pourrait se cacher sur Terre, suggèrent des chercheurs de Harvard

Des chercheurs de l’Université Harvard et de l’Université technologique du Montana aux États-Unis suggèrent qu’une civilisation extraterrestre avancée pourrait se cacher ici sur Terre. Ils pourraient par exemple s’être établis sous terre ou se fondre dans la masse en vivant parmi nous. Bien que ces hypothèses ne manquent certainement pas de susciter le scepticisme, les chercheurs estiment qu’elles méritent tout de même d’être considérées en raison du nombre croissant de rapports évoquant des phénomènes aérospatiaux non identifiés (PAN).

Au cours des dernières décennies, l’intérêt pour les PAN a pris beaucoup d’ampleur, autant au sein du public que des organismes militaires et scientifiques. Le Mutual UFO Network a par exemple recueilli plus de 200 000 rapports de PAN provenant du public entre 1969 et 2022. Cependant, ceux-ci n’ont généralement pas été pris en compte sérieusement par les autorités, qui ont notamment considéré que certains rapports évoquaient soit des hallucinations ou des artefacts visuels, soit des phénomènes partiellement inventés ou exagérés.

Toutefois, ces rapports auraient été minimisés par les autorités, mais uniquement en apparence. Dans les années 1960, Hillenkoetter — le premier directeur de la CIA, de 1947 à 1950 — a par exemple déclaré que les officiers de haut rang de l’US Air Force étaient particulièrement préoccupés par les Objets Volants Non Identifiés (OVNI), mais que le secret d’État et l’aspect invraisemblable des phénomènes amenaient le public à les considérer comme absurdes. Alors que les phénomènes étaient de plus en plus fréquents au cours des années suivant la Seconde Guerre mondiale, ces officiers ont affirmé que ni les États-Unis ni la Russie ne possédaient la technologie nécessaire à la conception de tels objets.

Cet intérêt a probablement atteint son paroxysme lorsque l’été dernier, David Grusch, un ancien officier du renseignement de l’US Air Force, a témoigné devant le Congrès américain. Il a affirmé que les États-Unis avaient déjà récupéré des vaisseaux spatiaux extraterrestres dans le cadre d’un programme de collecte d’OVNI datant de plusieurs décennies. D’autre part, la NASA se penche depuis peu plus sérieusement sur l’étude des PAN.

Cependant, aucune trace de vie extraterrestre n’a pour le moment encore été découverte. Néanmoins, cela n’a pas dissuadé les chercheurs de Harvard de proposer des hypothèses toutes aussi exotiques les unes que les autres. Connues sous le nom « d’hypothèses cryptoterrestres », leurs réflexions suggèrent notamment que les PAN pourraient provenir d’une civilisation avancée résidant furtivement sur Terre.

« Bien que cette idée soit susceptible d’être considérée avec scepticisme par la plupart des scientifiques, la nature de certains PAN est telle que nous soutenons que cette possibilité ne devrait pas être rejetée sommairement, et mérite plutôt une véritable considération dans un esprit d’humilité et d’ouverture épistémique », expliquent-ils dans leur étude, publiée dans la revue Philosophy and Cosmology.

Une civilisation évoluant parmi nous sans qu’on s’en rende compte ?

Les principales hypothèses pour expliquer les PAN suggèrent qu’ils peuvent être soit d’origine humaine, soit d’origine extraterrestre. Cependant, les aspects inhabituels (vitesse supersonique, trajectoires inexpliquées, …) des phénomènes ont poussé les observateurs à envisager d’autres théories, telles que les civilisations « ultraterrestres ». Cette dernière suggère la possibilité d’une forme d’intelligence non humaine (NHI) qui est déjà présente dans l’environnement terrestre.

L’une de ces hypothèses avance par exemple que les PAN proviennent d’êtres qui coexistent avec nous dans les quatre dimensions de l’espace-temps sans qu’on s’en aperçoive. Ces êtres pourraient aussi voyager à travers la quatrième dimension (le temps) pour visiter différentes périodes de notre histoire. Parmi ce groupe d’hypothèses figure également la cryptoterrestre (CTH), suggérant que les PAN peuvent refléter les activités d’êtres intelligents évoluant furtivement parmi nous.

Dans cette vision, les chercheurs de Harvard avancent plusieurs possibilités. Selon eux, des extraterrestres seraient venus sur Terre depuis une période éloignée ou une planète différente, puis y ont vécu cachés. Une forme de vie intelligente aurait également pu évoluer différemment des humains, peut-être d’autres homininés ou des reptiliens. Une ancienne civilisation extraterrestre aurait aussi pu coloniser notre planète avant nous et a peut-être disparu à cause d’un cataclysme. Les experts suggèrent même que les créatures à l’origine des PAN pourraient être d’origine surnaturelle.

Selon leurs hypothèses, il est possible que nous n’ayons jamais découvert ces formes de vies parce qu’elles se cachent soit sous terre, soit dans un environnement proche de notre planète comme la Lune ou Mars. D’autre part, elles pourraient aussi se fondre dans la masse (en prenant une apparence humaine) et évoluer parmi nous sans que l’on s’en rende compte. Certaines de leurs suppositions concordent avec celle d’Avi Loeb, l’astrophysicien controversé de Harvard qui a suggéré que d’autres civilisations intelligentes auraient pu vivre sur Terre ou sur Mars, mais à un milliard d’années d’intervalle. À l’instar de notre civilisation, elles n’auraient donc pas été conscientes de l’existence de l’une ou de l’autre.

Toutefois, les chercheurs admettent eux-mêmes que leurs hypothèses peuvent paraître hautement improbables. Néanmoins, « nous les abordons ici parce que certains aspects des PAN sont suffisamment étranges pour sembler appeler des explications non conventionnelles », concluent-ils.

