Le cofondateur de DeepMind affirme que tout le monde aura son assistant IA d’ici 5 ans

Ce n’est plus qu’une question de temps ! Dans cinq ans, tout le monde aura un assistant alimenté par l’IA, selon le cofondateur de DeepMind, Mustafa Suleyman, qui s’est récemment exprimé sur CNBC. Au-delà de simples tâches automatisées, ces assistants numériques pourraient bien devenir présents dans une multitude d’aspects de notre quotidien.

Cette année marque un tournant dans la perception collective de l’IA. Alors que les imperfections demeurent, les performances de ces technologies ont capté l’attention du monde entier. Des figures emblématiques de la technologie comme Tim Cook et Bill Gates ont déjà émis leur avis sur le potentiel impact et l’ampleur de l’IA.

Selon Cook, PDG d’Apple, cette technologie pourrait impacter presque tous les aspects de notre existence. Bill Gates, co-fondateur de Microsoft, va jusqu’à placer l’IA sur le même plan d’importance que l’invention d’Internet. Et le phénomène ne fait que s’accélérer : selon un rapport récent de MarketsandMarkets, le secteur de l’IA est en passe de devenir une industrie à 407 milliards de dollars d’ici 2027. Face à une telle trajectoire, une question brûlante se pose : comment l’IA façonnera-t-elle la vie de chaque individu au cours des prochaines années ?

:: LE T-SHIRT QUI SOUTIENT LA SCIENCE ! ::



Une IA chacun d’ici cinq ans

Mustafa Suleyman, co-fondateur de DeepMind et aujourd’hui PDG d’Inflection AI, entrevoit un avenir dans lequel tout le monde disposera de son assistant personnel doté d’IA, d’ici seulement cinq ans. Selon lui, ces futurs assistants seront tellement sophistiqués qu’ils pourront non seulement gérer des ensembles d’informations complexes, mais aussi contribuer à rendre les utilisateurs plus astucieux et productifs dans leur vie quotidienne. Suleyman évoque un futur où l’IA deviendrait une ressource plus abondante et plus accessible.

De plus, la qualité de ces systèmes est en constante amélioration. Les équipes de développement mettent un point d’honneur à affiner et optimiser les performances, réduisant progressivement les erreurs et les incohérences dans les réponses générées. Prenez par exemple l’évolution des modèles de langage de la série GPT d’OpenAI. Le passage de GPT-3,5 à GPT-4 a vu des améliorations substantielles dans la fiabilité et la précision, marquant un pas de plus vers la réalisation de l’avenir imaginé par Suleyman.

Vers une intimité croissante entre l’homme et la machine

L’IA évolue vers une polyvalence qui permettra à l’IA de devenir un véritable bras droit pour les humains. Mustafa Suleyman suggère que ces entités numériques transcenderont leur rôle d’assistants dédiés à des fonctions basiques. Ils seront capables de se transformer en coaches, en conseillers stratégiques, et même en compagnons de vie. C’est une réalité déjà perçue avec des plateformes telles que ChatGPT d’OpenAI, qui peut être ajusté pour imiter divers professionnels. Un autre exemple saisissant est Jarvis, un chatbot interactif capable de communiquer vocalement avec les utilisateurs. Ce mode de communication vocale ajoute une couche supplémentaire de personnalisation et de facilité d’interaction, donnant le sentiment que l’IA est presque humaine.

De plus, ces systèmes seront conçus pour comprendre toujours mieux l’historique personnel des utilisateurs, afin de fournir des réponses et des solutions toujours plus adaptées. Cette personnalisation extrême présente toutefois un inconvénient potentiel : le risque de créer une dépendance envers ces technologies. En devenant indispensables dans divers aspects de la vie, ces assistants IA pourraient encourager une dépendance qui pourrait, dans certains cas, limiter notre propre autonomie et discernement.

Vous voulez éliminer les pubs du site tout en continuant de nous soutenir ? C'est simple, il suffit de s'abonner !

En ce moment, 20% de rabais sur l'abonnement annuel !



JE PROFITE DE L'OFFRE





L’interview de Mustafa Suleyman sur CNBC (YouTube/CNBC Television) :