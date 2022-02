Le collectif Anonymous entre en cyberguerre contre le gouvernement russe

Le collectif de hackers connu sous le nom de Anonymous est en train de mener une série d’attaques informatiques contre le gouvernement russe. Ces cyberattaques font suite à l’offensive de grande ampleur lancée en Ukraine par la Russie ce jeudi 24 février.

Le 24 février à 10h50, le collectif Anonymous a en effet déclaré sur un compte Twitter, qui compte désormais près de 700 000 abonnés, qu’il était « officiellement en guerre contre le gouvernement russe ».

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine

Une trentaine de minutes après cette déclaration, ce même collectif a annoncé par le même biais que le site de la chaîne d’informations russe RT News était hors ligne. La chaîne elle-même a confirmé par la suite l’information.

Strong DDoS Cyberattack Targets RT

Editor-in-Chief Margarita Simonyan has confirmed the DDoS attack on the news agency.

RT has been able to repel the hit on their servers. pic.twitter.com/qJbAPn8PXF

— RT (@RT_com) February 24, 2022