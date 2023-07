Une comète de passage adopte soudainement une forme évoquant le Faucon Millenium de Star Wars

La comète 12P/Pons-Brooks, habituellement discrète, a récemment explosé en luminosité et a adopté une forme inhabituelle — faisant penser au Faucon Millenium de Star Wars, captivant l’attention des astronomes. Cette transformation soudaine, due à une éruption de cryovolcanisme, offre une occasion rare d’étudier ce phénomène sur les comètes. Les observations pourraient fournir des informations précieuses sur la composition et le comportement des comètes.

L’observation des comètes a toujours été une source précieuse d’informations pour les astronomes. Ces corps célestes, souvent discrets, peuvent parfois offrir des spectacles inattendus, révélant des aspects inexplorés de notre système solaire. En effet, elles sont considérées comme des reliques glacées, des témoins silencieux de la formation de ce dernier.

C’est dans ce contexte que la comète 12P/Pons-Brooks a captivé l’attention de la communauté scientifique. Elle suit une trajectoire orbitale de 71 ans et a récemment subi une transformation spectaculaire, augmentant soudainement sa luminosité et adoptant une forme inhabituelle.

Un réveil soudain illuminant le ciel

La comète 12P/Pons-Brooks, jusqu’alors discrète, a soudainement vu sa luminosité augmenter de cinq magnitudes en une seule nuit, selon le site Spaceweather.com. Cette augmentation fulgurante de la luminosité n’est pas un événement ordinaire, elle est le résultat d’un phénomène rarement observé appelé cryovolcanisme.

Le cryovolcanisme se produit lorsque les gaz et la glace à l’intérieur du noyau d’une comète s’accumulent à un point tel qu’ils provoquent une explosion violente. Cette explosion libère ce que l’on appelle le cryomagma, une substance composée de glace et de gaz qui est généralement contenue à l’intérieur du noyau de la comète. Lorsque le cryomagma est libéré, il illumine la comète, ce qui explique l’augmentation soudaine de la luminosité.

Cette éruption de cryovolcanisme sur la comète 12P/Pons-Brooks offre une occasion unique d’étudier le phénomène. En observant comment la comète réagit à cette explosion et comment elle évolue, les scientifiques peuvent obtenir des informations précieuses sur sa composition interne et sur les processus qui peuvent se produire à l’intérieur de ces objets célestes fascinants.

Le Faucon Millenium en action

La comète 12P/Pons-Brooks a suscité un intérêt particulier non seulement en raison de son éruption de cryovolcanisme, mais aussi d’une caractéristique visuelle unique qui a suivi cette explosion. Deux structures ressemblant à des « cornes » sont apparues, donnant à la comète une forme distincte et intrigante.

Ces « cornes » ne sont pas des structures physiques réelles sur la comète, mais plutôt une irrégularité dans la forme de la coma de la comète. La coma est une sorte de nuage de gaz et de poussière qui entoure le noyau d’une comète. Dans le cas de 12P/Pons-Brooks, l’explosion de cryovolcanisme a probablement perturbé la forme de la coma, créant deux protubérances s’étendant de chaque côté de la comète.

Cette forme inhabituelle est probablement due à une irrégularité dans la forme du noyau de la comète. Il est possible que certaines parties du noyau aient explosé avec plus de puissance que d’autres, ou que la structure du noyau ait en quelque sorte influencé la façon dont le cryomagma a été expulsé.

Cette forme particulière a conduit certains observateurs à comparer la comète au vaisseau spatial Faucon Millenium de la franchise Star Wars. Cette comparaison, bien que légèrement humoristique, souligne l’aspect unique et fascinant de cette comète et de l’événement de cryovolcanisme qui s’est produit.

De rares explosions à ne pas manquer

Comme déjà évoqué, la comète 12P/Pons-Brooks suit une trajectoire orbitale qui la ramène près du soleil tous les 71 ans, une période considérablement plus longue que celle de la plupart des autres comètes. En raison de cette longue période orbitale, les observations d’éruptions majeures de la comète sont relativement rares. En fait, la dernière éruption majeure a été observée il y a 69 ans, ce qui signifie que la majorité des astronomes d’aujourd’hui n’ont jamais eu l’occasion d’observer un tel événement.

Cependant, la situation est sur le point de changer. La comète 12P/Pons-Brooks se rapproche actuellement de son point le plus proche du soleil, un point de son orbite connu sous le nom de périhélie. À mesure qu’elle se rapproche du soleil, la comète devient de plus en plus chaude. Cette chaleur peut provoquer des éruptions de cryovolcanisme, comme celle que nous avons récemment observée.

La comète atteindra son périhélie en avril 2024. Peu de temps après, en juin 2024, elle passera au plus près de la Terre. À ce moment-là, la comète devrait être suffisamment proche et suffisamment lumineuse pour être visible à l’œil nu dans le ciel nocturne. Si d’autres éruptions se produisent, elles seront probablement visibles depuis la Terre, offrant aux astronomes et au public une occasion rare et précieuse d’observer un phénomène de cryovolcanisme en direct.