L’épidémie de coronavirus 2019-2020 restera sans doute gravée dans les mémoires pour diverses raisons, et parmi celles-ci nous pouvons citer le phénomène d’achats en masse, motivé par la peur, qui a notamment fait rapidement disparaître les masques médicaux des rayons des pharmacies et magasins. Puis vint le tour des désinfectants pour les mains, suivis par diverses denrées alimentaires communes. Les objets qui n’étaient pas précieux il y a seulement quelques mois sont maintenant convoités et thésaurisés.

Votre, ou plutôt vos pharmacies locales, sont en rupture de stock de désinfectant et de masques ? Sachez que vous pouvez produire votre propre désinfectant pour les mains et utiliser des “lingettes nettoyantes” faites maison.

En effet, bien que les experts en santé publique ne recommandent pas forcément aux individus en bonne santé de porter des masques faciaux et d’abuser de produit désinfectant, il en a fallu peu pour que l’ensemble de la population se rue dans les magasins pour en acheter. L’offre n’étant initialement pas prévue pour répondre à un besoin si brusque et important, les étagères se sont vidées en l’espace de quelques jours (voire heures).

Pas de panique, il existe des alternatives (plus efficaces qui plus est)

Miryam Wahrman, professeure de biologie à l’Université William Paterson et auteure du livre « The Hand Book: Surviving in a Germ-Filled World » (« Le Manuel : Survivre dans un monde rempli de germes »), explique dans les détails comment répondre à cette brève pénurie en produisant son propre désinfectant.

Tout ce dont vous avez vraiment besoin est de l’alcool, soit isopropylique (isopropanol, appelé aussi “alcool à friction”) ou éthylique (éthanol). C’est ce dernier qui est notamment utilisé dans la production de boissons alcoolisées tels que la bière, le vin et les spiritueux.

Tant que la solution est au moins composée de 60% d’alcool, vous pouvez l’utiliser (en frottant le liquide dans les mains et en laissant sécher à l’air) pour désinfecter efficacement. « L’essentiel à retenir, c’est que l’alcool est l’ingrédient actif dans le désinfectant pour les mains », déclare Wahrman.

Pour rendre le traitement un peu moins agressif pour la peau, vous pouvez sans autre l’hydrater après que l’alcool ait séché. Vous pouvez également ajouter quelques gouttes d’aloe vera à l’alcool à friction par exemple. Cependant, dans ce cas, assurez-vous que le liquide contient plus de 60% d’alcool afin que l’aloe vera ne le dilue pas trop. « Si vous descendez en dessous de 60%, l’efficacité chute de façon spectaculaire », précise-t-elle.

Certains experts recommandent de mélanger deux tiers d’alcool isopropylique à 91% avec un tiers d’aloe vera. Vous pouvez également ajouter quelques gouttes d’huile parfumée pour que votre désinfectant fait maison sente meilleur.

Idéalement, sachez que vous pouvez renoncer au désinfectant pour les mains et vous laver les mains soigneusement et fréquemment. Le lavage des mains, qui élimine les germes de votre peau, reste le meilleur moyen de se protéger contre le coronavirus et d’autres agents pathogènes.

Le désinfectant pour les mains en revanche, tue la plupart des germes mais ne les enlève pas de votre peau, a déclaré Wahrman. « Le lavage des mains est la première étape la plus importante, et vous ne devriez pas vous gêner à ce sujet ».

L’alcool, ingrédient clé des lingettes désinfectantes

Pour “produire” vos propres lingettes désinfectantes, prenez simplement une serviette en papier ou un mouchoir, tamponnez-le dans de l’alcool à friction (ou tout autre type de solution contenant au moins 60% d’alcool) et essuyez la surface que vous souhaitez nettoyer.

Si vous désirez des lingettes moins agressives pour les surfaces ou la peau, il suffit, comme pour le désinfectant pour les mains, de mélanger l’alcool avec d’autres produits adaptés (pas n’importe lesquels !). Pour cela, se référer aux paragraphes ci-dessus.