Panneaux solaires : une communication efficace basée sur les économies personnelles propulse leur achat

L’installation de panneaux solaires dans les foyers représente une étape importante de la transition énergétique. Malgré cela, le coût de démarrage élevé reste un frein majeur pour de nombreux ménages. Dans ce contexte, des chercheurs de l’Université Ludwig-Maximilian de Munich (LMU), en collaboration avec l’Université de Cologne et la Rotterdam School of Management, ont exploré de nouvelles pistes pour encourager l’adoption de cette technologie verte.

Leur document d’étude publié récemment dans la revue Nature Communications révèle que les méthodes de communication qui mettent l’accent sur les avantages financiers liés à l’utilisation des panneaux solaires pourraient jouer un rôle clé dans l’accélération de leur acceptation par le grand public.

Dans le cadre de cette recherche, environ 27 000 clients d’un détaillant en ligne hollandais ont été exposés à différentes stratégies publicitaires mettant en avant soit les bénéfices économiques tels que les économies réalisables et les revenus supplémentaires, soit les effets bénéfiques pour l’environnement, tels que la réduction des émissions CO2 ou la production d’énergie verte.

Dominik Bär, doctorant à l’Institut d’Intelligence Artificielle en Management de la LMU et auteur principal de l’étude, affirme : « Les messages publicitaires ont eu une influence significative sur le comportement des clients ». « Sans l’ombre d’un doute, mettre l’accent sur les économies personnelles potentielles s’avère beaucoup plus efficace que de souligner les avantages environnementaux ».

Le pouvoir de l’argumentation financière

Plus spécifiquement, les messages qui soulignaient les économies financières potentielles ont entraîné une augmentation de 40% des demandes de renseignements par rapport à une situation de référence, et de 30% par rapport aux messages qui mettaient en avant des revenus supplémentaires ou des bénéfices environnementaux. Selon les auteurs, cela démontre que la communication efficace est une méthode peu coûteuse et extensible pour promouvoir les technologies vertes.

« Une communication efficace peut augmenter de manière significative l’engagement d’investir dans les technologies vertes. C’est une prise de conscience importante pour lutter contre le changement climatique et atteindre les objectifs climatiques », déclare le professeur Stefan Feuerriegel, directeur de l’Institut d’Intelligence Artificielle en Management à la LMU.

Ces résultats offrent une perspective optimiste pour le marketing des technologies durables. Il semble que donner la priorité à l’aspect économique pourrait équiper les responsables marketing des outils nécessaires pour convaincre efficacement un plus grand nombre de consommateurs à franchir le pas vers les énergies renouvelables.

Comprendre les motivations des consommateurs est essentiel pour aligner les stratégies de communication avec ce qui résonne le plus efficacement. L’étude menée par l’équipe de la LMU atteste de l’influence notable que les publicités axées sur l’économie personnelle peuvent avoir par rapport à celles qui mettent l’accent sur des bénéfices différenciés ou sur l’idéologie environnementale.

Cela prouve ainsi que l’approche adoptée pour communiquer sur les produits éco-responsables est cruciale à une époque où la transition énergétique demeure un défi global. En reconnaissant l’importance d’un message bien cadré et en valorisant les économies liées à l’utilisation de panneaux solaires, il est possible d’accélérer leur adoption.