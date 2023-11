Controverse de l’IA : des investisseurs refusent de rémunérer les artistes, un jeu de pouvoir dangereux

Les investisseurs en intelligence artificielle (IA) expriment leurs inquiétudes face à l’éventualité de devoir rémunérer les œuvres protégées par le droit d’auteur utilisées dans le développement des modèles d’IA qui les intéressent. Ils redoutent que cela freine significativement le progrès de l’IA en général et impacte également la sécurité nationale.

Récemment, l’industrie de l’IA générative a bénéficié d’investissements conséquents, connaissant un essor remarquable. Cette technologie, en pleine ascension, commence à dominer le secteur technologique. Toutefois, avec cette croissance, des problèmes juridiques ont également vu le jour. Des professionnels de divers secteurs, y compris des auteurs, artistes et créateurs, contestent l’utilisation non autorisée de leurs œuvres par les entreprises d’IA pour former leurs modèles, réclamant une compensation pour la violation de leurs droits d’auteur.

Face à ces revendications, un des principaux acteurs de l’IA, la société de capital-risque Andreessen Horowitz, également connue sous le numéronyme a16z, a fait part de ses préoccupations. L’entreprise a communiqué ses inquiétudes au bureau américain du droit d’auteur concernant l’impact potentiel de nouvelles réglementations sur les données employées pour l’entraînement des modèles d’IA. Ayant investi dans de nombreuses startups d’IA, a16z craint que l’exigence de payer des droits d’auteur n’entrave l’innovation technologique.

Des coûts colossaux

Selon les informations rapportées par le média Insider et relayées par a16z, si l’industrie de l’IA devait rémunérer l’utilisation des données, cela engendrerait des coûts astronomiques. a16z estime que les redevances pourraient s’élever à des dizaines voire des centaines de milliards de dollars annuellement. Un tel coût serait supportable uniquement par les plus grandes entreprises, rendant l’entraînement des modèles d’IA plus ardu et onéreux. De plus, cela perturberait les investissements dans le secteur, en augmentant considérablement le seuil de rentabilité. Sans compter que la restriction de l’accès à certaines œuvres limiterait l’efficacité de la formation des futurs modèles d’IA, qui nécessite un volume conséquent de données.

a16z considère l’utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur comme le moyen le plus pratique pour former efficacement de grands modèles de langage (LLM). L’entreprise soutient que les sociétés spécialisées en IA ne devraient pas être obligées de payer pour l’exploitation de ces contenus. Selon a16z, les développeurs d’IA devraient avoir libre accès non seulement à toutes les informations publiées en ligne, mais aussi à celles qui ne l’ont jamais été. Une prétention pour le moins égoïste et à l’encontre de toute éthique.

Enjeux de sécurité nationale

a16z évoque également des préoccupations liées à la sécurité nationale pour contester l’adoption de nouvelles lois favorables aux auteurs et aux artistes. La société affirme que l’IA joue un rôle crucial dans des domaines sensibles tels que la cybersécurité, le renseignement et la guerre moderne. Restreindre l’accès à la formation des modèles d’IA pourrait, selon eux, diminuer les capacités du pays dans ces secteurs vitaux pour la sécurité nationale. Un argument très léger et qui pourrait être perçu comme manipulateur par le moins avisé des juges.

En outre, actuellement leader mondial de l’IA, les États-Unis pourraient voir leur position dominante affaiblie si de nouvelles réglementations sur l’utilisation des données étaient adoptées. a16z soutient que cela nuirait à l’innovation et à la compétitivité américaine dans le domaine de l’IA. Encore une fois, il s’agit d’un argument purement économique, avec l’intention ferme de piétiner sans scrupule toute volonté des artistes et des auteurs, qui ont pourtant servi, d’abord à leur insu puis contre leur gré, à l’entraînement de ces IA tant convoitées.