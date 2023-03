Copilot, la nouvelle IA de la suite Microsoft 365, propulsée par GPT-4

Quelques jours après la sortie officielle du modèle de langage GPT-4 d’OpenAI, Microsoft présente à son tour sa nouvelle IA, Copilot, un assistant personnel intégré dans toutes les applications de la suite Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, etc.). Propulsé par GPT-4, Copilot pourra être utilisé à la demande pour toutes sortes de tâches (rédiger un texte ou des e-mails, créer une présentation PowerPoint, exploiter des tableaux croisés dynamiques dans Excel, etc.).

« Une transformation profonde de nos modes de travail », c’est en ces termes que la firme de Redmond présente son nouvel assistant intelligent. Et pour cause : présent dans les barres d’outils des différentes applications, cet assistant intelligent a été conçu pour faciliter le travail des utilisateurs et accroître leur productivité. Il est par exemple capable de générer la première trame d’un document Word ou de résumer un texte, de créer une présentation PowerPoint pertinente et esthétique à partir d’un document existant, ou encore de générer une formule Excel adaptée à une problématique particulière et mettre en forme les données.

L’outil s’avère également capable de synthétiser les points importants qui seront abordés lors d’une réunion Teams à venir ou même de les synthétiser en temps réel, au cours de la réunion ; il peut aussi résumer des fils de discussion dans Outlook ou bien rédiger des suggestions de réponses (selon la longueur et le ton souhaités). À cela s’ajoute une autre façon d’exploiter cet assistant intelligent, baptisée Business Chat, un chatbot qui centralise toutes les données issues des différentes applications de la suite 365 (e-mails, documents, agenda, réunions, etc.), et via lequel l’utilisateur peut interagir en langage naturel.

Objectif : libérer les utilisateurs des tâches fastidieuses

« Prépare-moi pour ma prochaine réunion », « Rédige une présentation de produit/Crée une présentation de 10 slides à partir de tel document », « Quels produits se sont les plus vendus au dernier trimestre ? », « Rédige une réponse avec mon approbation, mais met en évidence les risques évoqués dans tel document », voilà tout autant d’exemples d’invites que Copilot comprend parfaitement et exécute. L’utilisateur peut ensuite effectuer tous les ajustements qu’il juge nécessaire sur les textes générés. La vidéo suivante présente la plupart des possibilités de l’outil :

Il est clair que l’outil offre un gain de temps considérable. « Aujourd’hui, nous passons trop de temps accaparés par les tâches fastidieuses qui nous font perdre du temps, de la créativité et de l’énergie. […] Nous avons besoin d’une toute nouvelle façon de travailler », estime Jared Spataro, Corporate Vice President, responsable marketing de Microsoft 365. En combinant la puissance de grands modèles de langage (GPT-4) et les données des applications de la suite (accessibles via Microsoft Graph), Copilot s’impose aujourd’hui comme un puissant outil de productivité.

Comme évoqué plus haut, Copilot a été intégré à Microsoft 365 de deux manières : il est accessible directement depuis toutes les applications de la suite bureautique (Word, Excel, Teams, etc.), mais aussi au travers du Business Chat. Ce dernier utilise l’API Microsoft Graph — une sorte de « passerelle » entre toutes les applications — pour rassembler des documents, des présentations, des courriels et autres données dans une interface de chat unique dans Microsoft Teams ou Bing (via une connexion avec un compte professionnel).

Il est par exemple possible de lui donner une instruction du type, « Dites à mon équipe comment nous avons mis à jour la stratégie produit », et il générera une mise à jour de statut basée sur les réunions, les courriels et les fils de discussion de la matinée, explique Spataro. De cette manière, Copilot ne se contente pas d’augmenter la productivité individuelle des collaborateurs : il permet également d’exploiter pleinement l’ensemble des données et des connaissances de toute une entreprise.

L’intelligence artificielle générative en plein essor

Alors qu’elle vient d’introduire un chatbot alimenté par GPT-4 dans Bing, Microsoft progresse donc rapidement en intégrant désormais ce puissant modèle de langage dans sa suite bureautique — une initiative qui sonne comme une riposte aux dernières nouveautés d’IA annoncées par Google pour sa suite Google Workspace, telles que la génération de texte assistée par l’IA dans Gmail et Google Docs.

Comme le souligne The Verge, la vitesse d’innovation dont fait preuve l’entreprise, de même que la précision de ses modèles d’IA, ne manqueront pas de susciter des inquiétudes alors que cet outil sophistiqué sera utilisé avec des données professionnelles. Spataro se veut rassurant sur ce point : « Nous indiquons clairement comment le système prend ses décisions en signalant les limites, en établissant des liens vers les sources et en invitant les utilisateurs à examiner, à vérifier les faits et à ajuster le contenu en fonction de leur expertise dans le domaine concerné », a-t-il précisé.

En effet, malgré l’éventail de ses capacités, Copilot n’est pas infaillible pour autant. « Copilot aura parfois raison, parfois utilement tort, mais il vous permet toujours de prendre de l’avance », a souligné le responsable, en rappelant que Copilot n’est qu’une aide et que l’utilisateur conserve toujours le contrôle des textes et autres documents générés.

Rappelons au passage que la firme a récemment licencié toute l’équipe chargée de l’éthique et de l’identification des risques dans le cadre de l’intégration de l’IA à ses applications, ce qui suscite un certain scepticisme (y compris au sein même de l’entreprise, rapporte The Verge). Mais Spataro affirme que le meilleur moyen d’éviter les dérives est d’avancer rapidement et d’apprendre « au fur et à mesure » — sans doute la raison pour laquelle Copilot est actuellement en phase de test auprès d’une vingtaine d’entreprises clientes seulement.

« Lorsque le système se trompe, présente des biais ou est mal utilisé, nous avons mis en place des mesures d’atténuation. […] Nous allons commettre des erreurs, mais lorsque nous le ferons, nous y remédierons rapidement », a déclaré Jamie Teevan, responsable scientifique de Microsoft.

D’autres entreprises devraient rejoindre les premiers utilisateurs dans les mois à venir. Microsoft a par ailleurs indiqué que les prix et d’autres détails seront également communiqués plus tard dans l’année.

