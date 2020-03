423 Partages











Tandis que le nombre de personnes infectées continue de se multiplier dans le cadre de la pandémie à coronavirus SARS-CoV-2, la plupart des gouvernements du monde ont imposé des mesures de confinement d’intensité variable afin de ralentir la propagation du virus. Aujourd’hui, ces mesures touchent environ 2.6 milliards d’habitants, soit un tiers de la population mondiale.

En une seule annonce mardi, le Premier ministre indien Narendra Modi a presque doublé le nombre de personnes placées en confinement sur la planète pour éviter la propagation du coronavirus. Son ordre strict aux 1.3 milliard d’habitants du pays de rester chez eux porte le nombre mondial de personnes sous une forme quelconque de confinement à environ 2.6 milliards — soit un tiers de la population humaine.

Le virus a déjà infecté environ 500’000 personnes et tué plus de 22’000 personnes, et beaucoup d’autres sont soupçonnées d’être infectées. La précision des infections signalées varie énormément d’un pays à l’autre en raison de complications politiques et de l’étendue de la politique de dépistage du pays, la pénurie de kits de test étant en cause. Mais en dehors de ces statistiques sinistres, au niveau de la vie quotidienne, il est devenu difficile de quantifier l’ampleur de l’impact du coronavirus sur la population humaine en quelques semaines seulement depuis l’apparition du premier cas vers la mi-novembre 2019.

Les gouvernements mondiaux ont réagi avec diverses formes de restrictions, qui affectent maintenant environ un tiers de la population humaine et qui impactent tout : les transports, le commerce, les rassemblements sociaux et, dans de nombreux cas, la possibilité de quitter son domicile.

Un phénomène mondial rivalisant avec les plus grands événements historiques en matière de populations impliquées

Le nombre de personnes touchées aujourd’hui éclipse même certains des plus grands événements historiques. Selon Encyclopaedia Britannica, les deux plus grands conflits mondiaux de l’histoire de l’humanité — les première et deuxième guerres mondiales — ont touché un total combiné d’environ 135 millions de personnes. En 1940, la population mondiale était de 2.3 milliards, selon le United States Census Bureau — toujours moins que le nombre de personnes actuellement en confinement.

D’autres événements à grande échelle, tels que les migrations humaines, fournissent également une certaine comparaison permettant de mesurer l’impact actuel du coronavirus. Le nombre estimé de personnes voyageant pour les plus grandes migrations humaines annuelles au monde — le Nouvel An chinois, Prayagraj Kumbh Mela en Inde, Thanksgiving aux États-Unis et les pèlerinages islamiques d’Arba’een et du Hajj — est de 690.5 millions, selon Statista.

Ces chiffres ont bien sûr été recueillis avant que le gouvernement chinois ne commence à annuler les festivités du Nouvel An en 2020 pour endiguer la propagation du virus.

L’un des seuls événements humains comparables à affecter les gens à cette échelle se trouve être la grippe espagnole de 1918-1919. Bien que la situation soit très différente sur le plan épidémiologique, un point commun est l’étendue de sa portée par rapport à la population mondiale. Le virus avait infecté presque un tiers de la population (500 millions de personnes), qui à l’époque était d’environ 1.8 milliard.

Des mesures de confinement imposées dans de nombreux pays

Voici les pays qui imposent actuellement une certaine forme de confinement à domicile ou de mesure de fermeture d’entreprises et d’événements, et combien de personnes cela implique* :