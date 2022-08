Face aux critiques, Mark Zuckerberg promet des améliorations graphiques pour le métavers

Le monde parallèle virtuel de demain est-il condamné à être laid ? C’est ce qu’a tenté récemment de démentir Mark Zuckerberg, dirigeant de Meta, après avoir essuyé une vague de critiques concernant les graphismes de son fameux « métavers ».

Tout est parti d’un selfie pris dans le métavers par Mark Zuckerberg. Le cliché avait pour objet de célébrer le lancement de Horizons Worlds en France et en Espagne. Il est devenu viral, non pas tant pour l’information qu’il diffusait que pour la piètre qualité de l’identité graphique mise en avant. Peu de temps après, le dirigeant de Meta a donc posté de nouveaux visuels, plus élaborés, expliquant que des évolutions sont en cours.

Horizons Worlds est un jeu vidéo en ligne et en réalité virtuelle conçu par Meta. Il se définit, ainsi qu’on peut le voir sur la page dédiée du site internet de Meta, comme une sorte de réseau social créatif : « Bienvenue à Horizon Worlds, une expérience sociale où vous pouvez créer de manière extraordinaire », peut-on ainsi lire. Le principe est de proposer aux utilisateurs un espace d’échange virtuel, qu’ils peuvent eux-mêmes façonner à l’aide d’outils de construction.

Tout cela se déroule en réalité virtuelle, dans ce que le PDG de Meta nomme « métavers ». Pour rappel, le « métavers » en question se définit comme un « monde virtuel » parallèle au nôtre. Il est composé de plusieurs espaces distincts et persistants. Ce sont en réalité des espaces virtuels en 3D, reliés entre eux pour former, dans leur ensemble, un univers. Ces petits bouts d’univers sont pour le moment accessibles via des casques de réalité virtuelle (VR), en se connectant à des applications, à des jeux. Le concept de métavers n’est en fait pas nouveau, mais il a été remis sous le feu des projecteurs par Mark Zuckerberg lorsqu’il a fait savoir qu’il voulait en développer un, renommant même symboliquement son entreprise, anciennement Facebook, « Meta ».

Autant dire qu’il investit massivement dans ce concept, duquel il semble attendre beaucoup. Une ambition d’immersion plutôt en décalage avec la fameuse image, accompagnée de ce message : « Nous lançons aujourd’hui Horizon Worlds en France et en Espagne ! J’ai hâte de voir des gens créer des mondes immersifs et de les proposer bientôt à d’autres pays ».

This is bad. They should stop. It doesn't look like an actual product. There's nothing 'immersive' about this. It doesn't have to look realistic if it has a creative direction. When your core product looks like the painted walls of an abandoned daycare center u have to wonder. pic.twitter.com/sclPmBT8Ng

— John McCarthy (@JohnGeeMcCarthy) August 17, 2022