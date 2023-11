Cybertruck : Tesla réclamera jusqu’à 50 000$ aux acheteurs qui le revendront durant la 1re année

Innovatrice dans le marché des véhicules électriques, Tesla passe désormais à la vitesse supérieure pour réguler le marché de revente de ses produits. En effet, la marque a dernièrement introduit une clause « Cybertruck Seulement », qui figure dans l’accord d’achat des véhicules. Cette stipulation interdit aux acheteurs de vendre leur Cybertruck neuf au cours de la première année sans l’autorisation expresse de la firme. Dans le cas contraire, les contrevenants pourraient être poursuivis en justice. Une telle mise à jour de l’accord de commande de véhicules motorisés s’est opérée en prévision des premières livraisons du Cybertruck, annoncées avec assurance pour la date du 30 novembre.

Selon les termes de cet accord, qui s’est répandu comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, Tesla se réserve le droit d’obtenir une réparation en justice pour empêcher le transfert de propriété du véhicule si l’acheteur ne respecte pas la provision de revente, ou elle pourrait « demander des dommages-intérêts liquidés à hauteur de 50 000 dollars ou de la valeur reçue en contrepartie pour la vente ou le transfert, selon le montant le plus élevé ». De plus, Tesla menace les reventes illicites avec non seulement des procédures légales, mais aussi la possibilité d’une exclusion future de l’acheteur de la clientèle de Tesla.

Dans l’éventualité d’un accord cependant, Tesla propose de racheter le véhicule avec une décote basée sur le nombre de kilomètres parcourus, l’usure et les réparations nécessaires, à raison d’une déduction d’environ 0,15 dollar par kilomètre.

Cette nouvelle politique de Tesla illustre une stratégie visant à contrôler le marché secondaire de ce véhicule très attendu. En exigeant une autorisation écrite pour la revente et en proposant un rachat basé sur l’usure et le kilométrage, Tesla semble chercher à décourager la spéculation. Cette approche est d’autant plus pertinente que le Cybertruck, avec son lancement initial limité à un groupe sélectionné de clients, va probablement devenir un bien rare et convoité. Le marché secondaire pourrait être tenté par des hausses de prix spéculatives, ce que Tesla tente de prévenir avec ces mesures.

Le choix de Tesla de permettre la revente à un tiers sous certaines conditions, indique cependant une certaine flexibilité dans l’approche, probablement destinée à maintenir une bonne relation client tout en contrôlant le marché. Cette stratégie reflète une compréhension aiguë de la dynamique du marché automobile, surtout pour des véhicules innovants comme le Cybertruck. Elle s’inscrit dans un contexte plus large de gestion de la rareté et de la demande, un défi auquel sont confrontés de nombreux fabricants de véhicules électriques et de produits haut de gamme.

La décision de lancer la production en masse du Cybertruck en 2024 quant à elle, suggère que Tesla anticipe une forte demande pour ce véhicule. En gérant activement les ventes initiales et la revente, Tesla peut non seulement préserver l’exclusivité du Cybertruck, mais aussi s’assurer que son image de marque reste associée à l’innovation et à la qualité, plutôt qu’à la spéculation et à la volatilité du marché.

Rareté et spéculation : quand Tesla veut contrôler le jeu

Dans l’univers impitoyable de l’automobile, et plus spécifiquement dans le secteur naissant des véhicules électriques, la rareté crée souvent une opportunité pour le marché secondaire. Tesla, bien consciente de ces dynamiques, tente de garder les rênes serrées sur la revente de son Cybertruck, véhicule qui a suscité un intérêt notable depuis sa présentation. C’était une évidence pour Elon Musk et son équipe que le Cybertruck, par son design futuriste et ses fonctionnalités avancées, allait attirer non seulement des passionnés de technologies, mais aussi des spéculateurs à l’affût de profits rapides.

En imposant des restrictions sévères sur la revente rapide de ses véhicules par cette clause du « Cybertruck Seulement », Tesla peut s’assurer que les consommateurs qui auront la chance de mettre la main sur ce véhicule avant-gardiste sont vraiment là pour l’apprécier, et non pour en faire un objet de spéculation. Bien que cela puisse être perçu comme restrictif, Tesla se donne les moyens de préserver l’exclusivité de son produit et d’assurer une expérience client privilégiée à ceux qui sont réellement passionnés par l’innovation de la marque.

Les mesures prises par Tesla, audacieuses et peut-être sans précédent dans l’industrie automobile, pourraient changer la manière dont les consommateurs et les revendeurs interagissent avec les lancements de nouveaux véhicules. C’est une stratégie qui pourrait potentiellement influencer d’autres fabricants à suivre le pas, considérant l’avantage de maintenir une image de marque solide et une exclusivité des produits dans les premiers stades de leur lancement. Toutefois, la réaction des marchés à une telle politique de vente sera un facteur clé à surveiller alors que le Cybertruck s’apprête à rejoindre le portfolio déjà impressionnant de Tesla dans l’arène mondiale des véhicules électriques.