Des dauphins filmés en train de piéger des poissons dans des anneaux de boue

Les dauphins sont dotés d’une intelligence hors du commun, c’est un fait évident. Mais qu’en est-il de leurs aptitudes de chasseurs en particulier ? Une nouvelle étude documente un comportement de chasse étonnant dans les Caraïbes, aperçu pour la première fois dans les Keys de Floride : certains spécimens utilisent brillamment des « anneaux de boue » pour piéger des poissons.

Cette stratégie de chasse peu commune consiste à surprendre les proies avec des anneaux de boue. Pour cela, un dauphin « faiseur d’anneaux » tourne au fond de l’eau et piège les poissons derrière un anneau de boue, tandis que d’autres dauphins se tiennent à l’affût, la bouche ouverte, et se jettent sur les poissons qui tentent d’échapper à la boue en sautant hors de l’eau.

Ce comportement n’avait été observé auparavant que dans les Keys de Floride. Une technique similaire est également utilisée chez les baleines, qui piègent les poissons au milieu de « tubes » de bulles.

Une technique plus répandue qu’on ne le pensait jusqu’ici

Récemment, Eric Ramos de la City University de New York et ses collègues, ont découvert que les dauphins vivant dans la baie de Chetumal-Corozal au Mexique et à Belize, dans la mer des Caraïbes, utilisent également cette technique.

Leurs recherches ont utilisé des images obtenues à partir de drones opérant depuis des bateaux. Les scientifiques espèrent que l’utilisation de drones de cette manière fera progresser l’étude du comportement de recherche de nourriture. Les résultats ont été publiés dans la revue Marine Mammal Science.

« Il y a quelques années, mon ami m’a envoyé une vidéo de drone depuis la baie. J’ai dit : ‘Oh, mince’. C’est exactement ce que ma collègue Zoe m’avait montré – des photos de cercles dans la boue prises par des avions il y a des années. Mais à l’époque, nous n’avions pas vu de dauphins et je me suis dit ‘mais ils ne font ça qu’en Floride’ », déclare Ramos.

« Dans les nouvelles vidéos, on voit clairement les dauphins faire des cercles », poursuit-il. « Ils se nourrissent également dans un tas d’anneaux. Je me suis dit qu’on pouvait peut-être les voir sur des images satellites. Je suis allé sur Google Earth et j’ai passé au crible des images historiques au Mexique. Nous avons vu la photo d’une mère et de son petit [générant un anneau de boue] et nous l’avons comparée aux images satellites de la baie de Floride ».

La comparaison a révélé que, si les dauphins des Caraïbes ont tendance à se tenir à l’affût à l’extérieur du panache pour attraper les poissons, les dauphins des Keys de Floride plongent souvent dans le panache.

Un comportement acquis, adapté à des circonstances spécifiques

Selon les chercheurs, les dauphins sont spécialisés dans la façon dont ils se nourrissent et le développement de tactiques comme la chasse aux anneaux de boue est complexe. Il s’agit d’un comportement acquis adapté à des circonstances spécifiques. Malgré cela, il semble que les dauphins près du Mexique et du Belize aient développé cette technique indépendamment de ceux près de la Floride.

« Les dauphins des Caraïbes ne sont pas proches de ceux de Floride. C’est trop loin pour voyager entre ces deux lieux. Nous ne pensons pas qu’ils se croisent », déclare Ramos. « La même espèce dans une zone différente semble développer indépendamment cette stratégie d’anneau de boue ».

Selon les chercheurs, ces résultats sont instructifs pour la conservation. Selon Ramos, un dauphin qui a passé sa vie à développer l’aptitude particulière à former des anneaux de boue dans les eaux peu profondes ne sera pas aussi performant lorsqu’il devra essayer d’attraper des poissons dans des eaux plus profondes, un point que les défenseurs de l’environnement doivent garder à l’esprit lorsqu’ils planifient des stratégies de conservation.

Vidéo montrant les dauphins chasser avec des anneaux de boue dans les Caraïbes :

Source : Marine Mammal Science