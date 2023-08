Des chercheurs révèlent la capacité cachée des aimants à piéger la lumière

Des chercheurs du City College de New York ont découvert que les matériaux magnétiques peuvent piéger la lumière, une propriété inédite. La maîtrise de cette capacité pourrait aboutir à de nouveaux systèmes optoélectroniques, avec notamment des implications dans le développement des lasers magnétiques et de la mémoire magnétique contrôlée optiquement.

La maîtrise de l’interaction entre la lumière et les matériaux est un enjeu central en physique, ouvrant la voie à de nombreuses innovations technologiques. Les écrans, les caméras, les fibres optiques et les capteurs dépendent tous de la manière dont la lumière interagit avec les matériaux. En maîtrisant cette interaction, les scientifiques peuvent créer de nouveaux dispositifs, améliorer les technologies existantes et développer des solutions plus efficaces et performantes.

Dans ce contexte, une étude récente menée par l’équipe de Vinod M. Menon du City College de New York se démarque. En explorant les propriétés des matériaux magnétiques, les chercheurs ont mis en évidence une capacité singulière à piéger la lumière. Cette découverte, au carrefour de la recherche fondamentale et appliquée, pourrait ouvrir la voie à de nouvelles applications dans divers domaines technologiques. L’étude est publiée dans la revue Nature.

Des excitons aux interactions optiques puissantes

Les travaux de Menon et de son équipe ont porté sur un type particulier d’aimant : un aimant stratifié. Ce qui rend cet aimant spécial, c’est sa capacité à contenir des excitons fortement liés. Les excitons sont des quasi-particules, c’est-à-dire des entités qui se comportent comme des particules dans certains contextes. Ils sont formés par la combinaison d’un électron et d’un trou (l’absence d’un électron), et ils peuvent se déplacer à travers un matériau.

Ce qui distingue ces excitons est leur capacité à interagir intensément avec la lumière. Cette interaction optique est si puissante qu’elle permet à l’aimant de piéger la lumière tout seul, sans avoir besoin d’autres mécanismes ou dispositifs. C’est une propriété remarquable, car, dans la plupart des cas, la lumière traverse ou est réfléchie par les matériaux, sans être piégée. La capacité de cet aimant à retenir la lumière pourrait avoir des implications majeures pour la conception de nouveaux dispositifs optoélectroniques ou pour l’amélioration des technologies existantes.

Des réponses optiques amplifiées

Les matériaux, en particulier les aimants, ont des propriétés optiques qui déterminent comment ils interagissent avec la lumière. Dans le cadre de cette étude, il a été observé que l’aimant stratifié étudié présente des réponses optiques exceptionnelles lorsqu’il est exposé à des phénomènes magnétiques. En d’autres termes, lorsque ce matériau est soumis à un champ magnétique, sa manière d’interagir avec la lumière change de manière significative, bien plus que ce que l’on pourrait observer avec des aimants traditionnels.

Le Dr Florian Dirnberger, impliqué dans l’étude, a fourni une explication à cette particularité dans un communiqué. Selon lui, elle est liée à la manière dont la lumière se comporte à l’intérieur de l’aimant. Au lieu de simplement traverser le matériau ou d’être réfléchie à sa surface, la lumière est en fait « piégée » à l’intérieur. Elle rebondit à plusieurs reprises à l’intérieur de la structure, créant ainsi une série de réflexions internes.

Chaque fois que la lumière rebondit ou se réfléchit à l’intérieur de l’aimant, elle interagit avec le matériau. Cette interaction répétée amplifie la réponse optique du matériau aux phénomènes magnétiques. C’est un peu comme si la lumière était « renforcée » à chaque rebond, ce qui rend la réponse optique de l’aimant beaucoup plus puissante que celle des aimants traditionnels.

Implications technologiques

L’interaction entre la lumière et le magnétisme est un domaine qui a toujours suscité un grand intérêt en raison de son potentiel à transformer la technologie. Cette interaction est au cœur de nombreux dispositifs et systèmes que nous utilisons aujourd’hui, allant des simples aimants aux systèmes de communication avancés.

Jiamin Quan, co-auteur, a souligné un point crucial concernant les applications des matériaux magnétiques. Actuellement, la plupart des utilisations technologiques de ces matériaux sont basées sur des phénomènes magnéto-électriques. Ces phénomènes décrivent comment les champs magnétiques peuvent influencer les propriétés électriques d’un matériau et vice-versa. Cela peut être observé dans certains types de capteurs ou de dispositifs de stockage.

Cependant, la récente découverte de l’équipe de recherche change la donne. En identifiant une interaction puissante entre la lumière et les matériaux magnétiques, de nouvelles portes s’ouvrent pour la technologie. L’une des applications potentielles les plus prometteuses est le développement de lasers magnétiques. Contrairement aux lasers traditionnels, qui fonctionnent principalement grâce à des phénomènes électriques, ces lasers utiliseraient le magnétisme pour générer et contrôler la lumière.

De plus, cette découverte offre également la possibilité de repenser la manière dont nous concevons et utilisons la mémoire magnétique. Au lieu de simplement stocker des informations en utilisant des champs magnétiques, il pourrait être possible d’utiliser la lumière pour contrôler et manipuler ces informations. Cela pourrait conduire à des dispositifs de stockage plus rapides, plus efficaces et plus compacts.

Cette interaction nouvellement découverte entre la lumière et le magnétisme pourrait donc bien redéfinir les frontières de ce que nous considérons comme possible en matière de technologie magnétique.

Source : Nature