Elon Musk affirme que ses puces cérébrales Neuralink seront testées sur des humains dès 2022

Dans une interview donnée au Wall Street Journal, Elon Musk a fait allusion au projet Neuralink, et à de possibles expérimentations sur le cerveau humain dès l’année prochaine de cette puce connectée aux neurones.

Comme à son habitude, il n’a d’ailleurs pas hésité à être très affirmatif sur le sujet sur Twitter. « Remplacer les neurones défectueux/manquants par des circuits est la bonne façon d’y penser. De nombreux problèmes peuvent être résolus simplement en reliant les signaux entre les neurones existants. Les progrès s’accéléreront lorsque nous aurons des appareils chez l’homme (difficile d’avoir des conversations nuancées avec des singes) l’année prochaine », lance-t-il ainsi à un certain Jeremy qui lui demande quand l’appareil sera disponible pour traiter la perte de mémoire d’un de ses proches.

Replacing faulty/missing neurons with circuits is the right way to think about it. Many problems can be solved just bridging signals between existing neurons.

Progress will accelerate when we have devices in humans (hard to have nuanced conversations with monkeys) next year.

