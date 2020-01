L’énergie sombre domine l’Univers et pourrait même le mener à une fin froide et sombre… Mais cela ne signifie pas pour autant que nous avons beaucoup d’indices sur ce qu’il s’agit, ou sur comment elle fonctionne. Au contraire, l’énergie sombre — une forme d’énergie hypothétique uniformément répartie dans l’Univers — est encore très mal comprise par les physiciens, et de nombreux efforts sont aujourd’hui consacrés à en élucider les différents aspects.

Dans un premier temps, il est communément admis que l’Univers est né il y a 13.75 milliards d’années suite à une “gigantesque explosion”, connue sous le nom de Big Bang. Les scientifiques pensent que l’Univers était avant cela confiné en un point infiniment petit, qui devait donc être incroyablement chaud et dense. Puis, après le Big Bang, il aurait connu une expansion et s’est refroidi (selon cette théorie).

Les atomes puis les molécules ont alors pu se former et c’est la force d’attraction gravitationnelle qui a agrégé de la masse en blocs de plus en plus gros, jusqu’à former des étoiles, des planètes et des galaxies, telles que nous les connaissons aujourd’hui.

Qu’est-ce que l’énergie sombre ?

