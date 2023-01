Un entrepreneur de la biotech âgé de 45 ans affirme avoir rajeuni son organisme de 5 ans grâce à un programme spécial

⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire (après la pub)



Bryan Johnson, un entrepreneur du secteur de la biotechnologie âgé de 45 ans, a mis au point un ambitieux programme anti-vieillissement, baptisé Blueprint, dont il est le premier participant. Deux ans après avoir suivi ce programme spécial, il affirme avoir « rajeuni » biologiquement de plusieurs années. Des tests médicaux ont en effet révélé qu’il a aujourd’hui le cœur d’un homme de 37 ans et la capacité pulmonaire d’un jeune de 18 ans.

Bryan Johnson est un entrepreneur américain passionné de technologie et surtout, de biotechnologie. Il est notamment à la tête de Kernel, qui crée des dispositifs de suivi et d’analyse de l’activité cérébrale. En octobre 2021, il lance le projet Blueprint, dont l’objectif est d’inverser au maximum l’âge biologique de chaque organe du corps humain. Ce programme expérimental consiste essentiellement à s’alimenter de manière optimale — y compris via des suppléments — et de s’adonner à des exercices physiques réguliers.

La nature et la quantité des nutriments, de même que les exercices, ont été définis et adaptés à partir de multiples données biologiques. Le programme est dirigé par le Dr Oliver Zolman, spécialiste en médecine régénérative et fondateur de 20one Consulting Ltd — une société qui étudie et teste des thérapies visant à inverser les processus du vieillissement ; il est également soutenu par plus de 30 experts de la santé. Pour rajeunir son corps, Bryan a suivi un programme quotidien très rigoureux et subi une multitude de tests corporels. Il a également déboursé près de 2 millions de dollars par an, selon Bloomberg.

Plus d’une centaine de marqueurs biologiques suivis de près

« Il veut avoir le cerveau, le cœur, les poumons, le foie, les reins, les tendons, les dents, la peau, les cheveux, la vessie, le pénis et le rectum d’un jeune de 18 ans », résume la journaliste Ashlee Vance. Pour ce faire, Johnson suit des directives strictes : son alimentation, exclusivement végétalienne, est limitée à 1977 calories par jour. Chaque jour, il commence par avaler deux douzaines de suppléments et médicaments (du lycopène, du curcuma, du zinc, de la metformine, du lithium, etc.) réputés pour leurs propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et autres avantages ; plus de la moitié sont à nouveau ingurgités au moment du dîner.

Il pratique quotidiennement une heure d’activité physique, dont trois sont pratiquées « à haute intensité ». Il accorde toutefois à son organisme le repos qu’il mérite : il se couche à la même heure tous les jours, après avoir pris un comprimé de mélatonine et porté durant deux heures des lunettes bloquant la lumière bleue — qui, en plus de perturber la régulation du sommeil, est connue pour accélérer le vieillissement de la rétine.

L’organe le plus grand de son corps, à savoir sa peau, bénéficie d’un soin tout particulier pour réparer les dommages causés par le soleil : pas moins de sept crèmes appliquées quotidiennement, ainsi que des peelings hebdomadaires et des soins au laser.

Pour contrôler les effets de ce programme rigoureux, il surveille en permanence ses marqueurs biologiques : poids, taux de graisse, température, glycémie, fréquence cardiaque, vue, audition, etc. En outre, il se soumet chaque mois à des dizaines d’examens médicaux, tels que des analyses de sang, de selles et d’urine, ou encore des IRM et des coloscopies. « Ce que je fais peut sembler extrême, mais j’essaie de prouver que l’autodestruction et la déchéance ne sont pas inévitables », a déclaré Johnson à Bloomberg.

La condition physique d’un jeune de 18 ans

Une chose est sûre : aussi difficile qu’il soit, le programme semble porter ses fruits. Les tests effectués par les médecins montrent que Johnson a désormais le cœur d’un homme de 37 ans, la peau d’un homme de 28 ans et la capacité pulmonaire d’un homme de 18 ans. « Tous les marqueurs que nous suivons se sont remarquablement améliorés », a déclaré le Dr Jeff Toll, l’un des membres de l’équipe. Certaines parties de son corps affichent un rajeunissement encore plus prononcé : les médecins rapportent que ses gencives et le rythme de ses érections nocturnes sont semblables à ceux d’un adolescent de 17 ans !

Finalement, ces efforts intenses ont abouti à un record mondial d’inversion de l’âge épigénétique de 5,1 ans, et à un ralentissement de son rythme de vieillissement de 24%, selon l’intéressé. Plus d’une centaine de ses marqueurs biologiques correspondent à un âge inférieur à son âge véritable et il aurait la condition physique globale d’un jeune de 18 ans. « Maintenant, je me sens plus heureux, plus vivant et épanoui qu’à n’importe quel moment de ma vie. Je suis plus gentil avec mon entourage, je ne suis plus irritable et j’ai l’esprit clair », écrit-il sur le site dédié au projet.

La procédure n’est pas dépourvue de risque et doit bien sûr être encadrée par des professionnels : au cours de cette expérience hors norme, Johnson a vu son taux de graisse corporelle chuter aussi bas que 3%, ce qui menaçait sa santé cardiaque. Pour résoudre rapidement le problème, son équipe a ajusté son régime alimentaire, en répartissant différemment les calories. Une récente injection de graisse dans le visage lui a par ailleurs provoqué une impressionnante réaction allergique, rapporte la journaliste de Bloomberg. Le but de l’intervention était de construire un échafaudage de graisse afin de relancer la production de cellules graisseuses — celle-ci diminuant peu à peu avec l’âge.

Selon ses médecins, il serait sur le point de subir des procédures beaucoup plus expérimentales, y compris des thérapies géniques. En attendant, l’ensemble de son programme, y compris les recettes de ses différents repas et la description de son entraînement physique quotidien, ainsi que les résultats obtenus jusqu’à présent, sont détaillés sur son site. Il a également créé le site Rejuventaiton Olympics, qui établit un classement des 1750 personnes dans le monde qui tentent de lutter contre les effets du temps ; Johnson occupe actuellement la première place et espère que d’autres personnes souhaiteront suivre son programme après avoir pris connaissance de ses résultats spectaculaires.

